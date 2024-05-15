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"يجب تدمير قرطاج".. مؤسس فيسبوك يشعل منصات التواصل

Grateful for my first 40 years! Priscilla threw me a little party and recreated a bunch of places I lived in the early days: من الصفحة الرئيسية Mark Zuckerberg على الفيسبوك
مؤسس فيسبوك يحتفل بميلاده الـ40 بقميص يحمل شعار "يجب تدمير قرطاج" على الصفحة الرئيسية (Mark Zuckerberg) على فيسبوك (مواقع التواصل الاجتماعي)
15/5/2024-|آخر تحديث: 15/5/202405:03 م (بتوقيت مكة المكرمة)

أثارت عبارة "يجب تدمير قرطاج" التي كتبت على قميص مؤسس منصة فيسبوك مارك زوكربيرغ أثناء احتفاله بعيد ميلاده الـ40، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة في تونس التي تضم بقايا هذه المدينة التاريخية.

ونشر زوكربيرغ صورا له ولأفراد عائلته، على صفحته الرسمية تزامنا مع عيد ميلاده، وهو يرتدي قميصا أسود يحمل العبارة الشهيرة باللغة اللاتينية "يجب تدمير قرطاج" للسياسي الروماني البارز ماركوس بورسيوس كاتو، المعروف أيضا بلقب "كاتو الأكبر" حيث قيل إن كاتو استخدمها كخاتمة لكل خطبه من أجل الدفع للحرب.

 

وتداول رواد منصات التواصل صور مارك على نطاق واسع بحيث أثار قميصه ردود فعل من قبل النشطاء التونسيين، وشرح البعض ما تعنيه العبارة التي يحملها القميص وقال أحدهم "يجب تدمير قرطاج"، صارت تُستعمل لتعبر على أقصى درجات العزيمة للوصول لهدف شبه مستحيل، كيف كان كاتو الأكبر الروماني يقولها على قرطاج"

فيما طالب البعض الاستثمار في واقعة قميص مالك فيسبوك كحملة إشهارية لقرطاج، وتونس معتبرين أنها فرصة ترويج رائعة.

بينما تساءل البعض عن المقصود من نشر مارك لهذا الشعار.

يذكر أن عبارة "يجب تدمير قرطاج"! (Carthago delenda est) المشؤومة التي ألقاها كاتو الكبير أمام مجلس الشيوخ الروماني كانت بمثابة إعلان عن نهاية الإمبراطورية القرطاجية. هذا التدمير شكّل نقطة تحول مهمة لمسار التاريخ القديم الذي انتقل من عالم ثُنائي الأقطاب إلى عالم أحادي القطب كرّست فيه الإمبراطورية الرومانية نفسها كقوة مسيطرة على العالم لمدة قرون.

المصدر : الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي