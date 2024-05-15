"يجب تدمير قرطاج".. مؤسس فيسبوك يشعل منصات التواصل

أثارت عبارة "يجب تدمير قرطاج" التي كتبت على قميص مؤسس منصة فيسبوك مارك زوكربيرغ أثناء احتفاله بعيد ميلاده الـ40، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة في تونس التي تضم بقايا هذه المدينة التاريخية.

ونشر زوكربيرغ صورا له ولأفراد عائلته، على صفحته الرسمية تزامنا مع عيد ميلاده، وهو يرتدي قميصا أسود يحمل العبارة الشهيرة باللغة اللاتينية "يجب تدمير قرطاج" للسياسي الروماني البارز ماركوس بورسيوس كاتو، المعروف أيضا بلقب "كاتو الأكبر" حيث قيل إن كاتو استخدمها كخاتمة لكل خطبه من أجل الدفع للحرب.

وتداول رواد منصات التواصل صور مارك على نطاق واسع بحيث أثار قميصه ردود فعل من قبل النشطاء التونسيين، وشرح البعض ما تعنيه العبارة التي يحملها القميص وقال أحدهم "يجب تدمير قرطاج"، صارت تُستعمل لتعبر على أقصى درجات العزيمة للوصول لهدف شبه مستحيل، كيف كان كاتو الأكبر الروماني يقولها على قرطاج"

فيما طالب البعض الاستثمار في واقعة قميص مالك فيسبوك كحملة إشهارية لقرطاج، وتونس معتبرين أنها فرصة ترويج رائعة.

بينما تساءل البعض عن المقصود من نشر مارك لهذا الشعار.

صاحب الفيسبوك ينشر صورة له وهو يرتدي قميصا كتب عليه يجب تدمير قرطاج.قرطاج العظيمة لمن لا يعرف هي تونس.الامبراطورية التي خاضت صراعا طويلا مع الامبراطورية الرومانية وهي التي انجبت حنبعل أو هانبال. السؤال هنا…ما المقصد من نشر هذا الشعار… pic.twitter.com/2dUDbul43W — الصحفي محمد عبد المؤمن (@abdelmoumenmoha) May 15, 2024

لماذا ارتدى مارك زوكربارغ قميصا يحمل عبارة ” يجب تدمير قرطاج ” – تحيين- https://t.co/ChSzomd8P3 via @Tunisie Telegraph — Jamel Arfaoui (@Jamel_Arfaoui) May 15, 2024

يذكر أن عبارة "يجب تدمير قرطاج"! (Carthago delenda est) المشؤومة التي ألقاها كاتو الكبير أمام مجلس الشيوخ الروماني كانت بمثابة إعلان عن نهاية الإمبراطورية القرطاجية. هذا التدمير شكّل نقطة تحول مهمة لمسار التاريخ القديم الذي انتقل من عالم ثُنائي الأقطاب إلى عالم أحادي القطب كرّست فيه الإمبراطورية الرومانية نفسها كقوة مسيطرة على العالم لمدة قرون.