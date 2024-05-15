بايدن يقبل مواجهة ترامب في مناظرتين ويسخر من جدول محاكمته المزدحم

اتفق الرئيس الأميركي جو بايدن ومنافسه في انتخابات 2024 الرئيس السابق دونالد ترامب على إجراء مناظرتين رئاسيتين في يونيو/حزيران وسبتمبر/أيلول، وذلك بعد غموض استمر عدة أشهر حيث لم يكن واضحا إن كانا سيتقابلان في أي مناظرة.

وأعلنت شبكة "سي إن إن" الإخبارية أنها ستنظم المناظرة الأولى في 27 يونيو/حزيران المقبل بمدينة أتلانتا في ولاية جورجيا.

كما أعلن بايدن وترامب أنهما اتفقا على إجراء مناظرة ثانية عبر شبكة "إيه بي سي" في العاشر من سبتمبر/أيلول.

وقال بايدن (81 عاما) عبر شبكات التواصل الاجتماعي "كما قلت… في أي وقت وفي أي مكان".

ووافق الرئيس الديمقراطي على إجراء مناظرتين، بينما دعا منافسه الجمهوري إلى أكثر من اثنتين وإلى عقد المناظرات في مكان كبير جدا "لأغراض التشويق".

وسخر بايدن من انشغال ترامب (77 عاما) بجلسات محاكمته الجارية حاليا في نيويورك في قضية دفع رشوة، قائلا في رسالة مصورة "سمعت أنك متاح أيام الأربعاء".

وكررت حملة بايدن العبارة نفسها وقامت بطباعتها على أقمصة وعرضها للبيع في متجر الحملة الإلكتروني.

وقالت وكالة رويترز إن قبول الرئيس الأميركي بالمناظرتين يظهر أنه على استعداد لتحمل مخاطرة محسوبة لتعزيز معدلات التأييد له في استطلاعات الرأي في سباق يتخلف فيه عن ترامب في الولايات الحاسمة الرئيسية لأن الناخبين ما زالوا قلقين بشأن مسألة تقدمه في العمر ومعالجته للشأن الاقتصادي.

من جانبها، أشارت وكالة الصحافة الفرنسية إلى أن كلا المرشحين الديمقراطي والجمهوري رتبا المناظرتين بعيدا عن لجنة إدارة المناظرات التي تولت هذا الأمر منذ عام 1988.