المقاومة الإسلامية في العراق تهاجم موقعا عسكريا بإيلات بمسيّرتين

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق أنها هاجمت بالطيران المسيّر هدفا عسكريا في إيلات بالأراضي الفلسطينية المحتلة أمس الثلاثاء.

وأكدت في بيان أصدرته اليوم الأربعاء استمرارها في عملياتها، مبينة أنها تأتي ضمن نهجها في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، ونصرة لأهل غزة، وردا على الجرائم المرتكبة بحقهم.

وقالت المقاومة الإسلامية -وهي تحالف لفصائل وجماعات عراقية مسلحة- إن الاستهداف تم باستخدام مسيرة من طراز "الأرفد" وجاء "ردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ".

من جانبه، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن طائراته الحربية اعترضت طائرتين مسيرتين قدمتا من جهة الشرق باتجاه إسرائيل.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو أسقط الطائرتين المسيرتين قبيل دخولهما الأجواء الجوية الإسرائيلية.

وأعلنت المقاومة الإسلامية في العراق مسؤوليتها عن عشرات الهجمات الصاروخية والهجمات بطائرات مسيّرة على القوات الأميركية في العراق وسوريا وعلى أهداف في إسرائيل منذ اندلاع الحرب على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.