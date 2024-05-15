"الحوثي" تستهدف مدمرة أميركية وسفينة متجهة لإسرائيل

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية -اليوم الأربعاء- أنها أصابت بصواريخ سفينة حربية أميركية، وسفينة أخرى متوجهة إلى إسرائيل في البحر الأحمر.

وقال المتحدث العسكري للجماعة يحيى سريع، في بيان إن القوات البحرية التابعة للجماعة استهدفت المدمرة الأميركية "ميسون" وسفينة "ديستني" في البحر الأحمر بصواريخ بحرية، وكانت الإصابة دقيقة.

وتابع أن السفينة "ديستني" كانت تحت الرصد والمتابعة من القوات المسلحة، وتم توجيه التحذيرات إليها بعدم دخول موانئ إسرائيل فأصرت على انتهاك قرار المنع، فتم استهدافها.

وأكد أن قواتهم مستمرة في تنفيذ عملياتها العسكرية نصرة للشعب الفلسطيني ودفاعا عن اليمن، وأن هذه العمليات لن تتوقف إلا برفع الحصار ووقف العدوان على قطاع غزة.

والثلاثاء، أعلنت الحوثي أن الولايات المتحدة وبريطانيا شنتا، لليوم الثاني على التوالي، غارات جوية على مطار الحديدة الدولي (خارج الخدمة) الخاضع لسيطرة الجماعة غربي اليمن، دون حديث عن خسائر.

وتضامنا مع غزة، التي تواجه منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حربا إسرائيلية بدعم أميركي، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي.

وردا على شن واشنطن ولندن ضمن تحالف، منذ مطلع العام الجاري، غارات على ما تقول إنها مواقع للحوثيين باليمن، أعلنت الجماعة أنها باتت تعتبر السفن الأميركية والبريطانية كافة ضمن أهدافها العسكرية.