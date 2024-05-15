أخبار|الأردن

الأردن يعلن إحباط تهريب أسلحة وحماس تستهجن ربطها بمخطط مزعوم

Jordanian security forces secure Hakama street during a raid in downtown Irbid, north of Amman, Jordan, Wednesday, March 2, 2016. Men killed in armed clashes with Jordanian special forces had ties to the Islamic State extremist group and had planned attacks on military and civilian targets in the kingdom, the country's intelligence service said Wednesday. (AP Photo/Raad Adayleh)
قوات من الأجهزة الأمنية الأردنية (أسوشيتد برس-أرشيف)
15/5/2024-|آخر تحديث: 15/5/202406:29 م (بتوقيت مكة المكرمة)

أحبطت الأجهزة الأمنية الأردنية محاولة تهريب أسلحة إلى المملكة في مارس/آذار الماضي، فيما استهجنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تسريبات إعلامية عن علاقتها بتخطيط مزعوم لتنفيذ أعمال تخريبية في الأردن.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) عن مصدر مسؤول، اليوم الأربعاء، أن هذه الأسلحة أرسلت "من قبل مليشيات مدعومة من إحدى الدول إلى خلية في الأردن"، وأنها صودرت عند اعتقال أعضاء الخلية، وهم أردنيون، في أواخر مارس/آذار الماضي.

وأشار المصدر إلى أن التحقيقات والعمليات ما زالت جارية للكشف عن المزيد بشأن هذه العملية.

وأضاف أن أجهزة الأمن الأردنية أحبطت في الأشهر الأخيرة محاولات عديدة لتهريب أسلحة "بما في ذلك ألغام كلايمور، ومتفجرات سي-4، وسمتكس، وبنادق كلاشنكوف، وصواريخ كاتيوشا عيار 107 مليمترات".

وفي وقت سابق من اليوم، نقلت وكالة رويترز عن مصدرين أردنيين مطلعين أن الأردن أحبط مخططا يشتبه بأن إيران تقف خلفه لتهريب أسلحة إلى المملكة من أجل مساعدة معارضين للحكم الملكي على تنفيذ أعمال تخريبية.

وقال المصدران إن الأسلحة أرسلتها فصائل مدعومة من إيران في سوريا إلى خلية تابعة لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن لها صلات بالجناح العسكري لحركة حماس. وأضافا أنه تم ضبط الأسلحة عندما ألقي القبض على أعضاء في الخلية، وهم أردنيون من أصول فلسطينية، في أواخر مارس/آذار.

بيان حماس

من جانبها، أعربت حركة حماس في بيان نشرته اليوم عن استهجانها "التسريبات الإعلامية التي تشير إلى علاقة الحركة بأعمال وصفت بأنها تخريبية تم التخطيط لتنفيذها في الأردن".

وأكدت الحركة أنه لا علاقة لها بأي أعمال تستهدف الأردن وهي لا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول.

وأضاف البيان أن "سياسة الحركة ثابتة وواضحة في حصر مواجهتها مع الاحتلال الصهيوني الغاشم".

المصدر : وكالات