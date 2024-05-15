الأردن يعلن إحباط تهريب أسلحة وحماس تستهجن ربطها بمخطط مزعوم

أحبطت الأجهزة الأمنية الأردنية محاولة تهريب أسلحة إلى المملكة في مارس/آذار الماضي، فيما استهجنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تسريبات إعلامية عن علاقتها بتخطيط مزعوم لتنفيذ أعمال تخريبية في الأردن.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) عن مصدر مسؤول، اليوم الأربعاء، أن هذه الأسلحة أرسلت "من قبل مليشيات مدعومة من إحدى الدول إلى خلية في الأردن"، وأنها صودرت عند اعتقال أعضاء الخلية، وهم أردنيون، في أواخر مارس/آذار الماضي.

وأشار المصدر إلى أن التحقيقات والعمليات ما زالت جارية للكشف عن المزيد بشأن هذه العملية.

وأضاف أن أجهزة الأمن الأردنية أحبطت في الأشهر الأخيرة محاولات عديدة لتهريب أسلحة "بما في ذلك ألغام كلايمور، ومتفجرات سي-4، وسمتكس، وبنادق كلاشنكوف، وصواريخ كاتيوشا عيار 107 مليمترات".

مصدر مسؤول: إحباط محاولة تهريب أسلحة إلى المملكة في آذار الماضي عمان 15 أيار (بترا)- صرح مصدر مسؤول أن الأجهزة الأردنية الأمنية أحبطت محاولة تهريب أسلحة إلى المملكة أرسلت من قبل ميليشيات مدعومة من إحدى الدول إلى خلية في الأردن. وأوضح المصدر أن الكمية صودرت عند اعتقال أعضاء… pic.twitter.com/6MAqb2hROC — Jordan News Agency (@Petranews) May 15, 2024

وفي وقت سابق من اليوم، نقلت وكالة رويترز عن مصدرين أردنيين مطلعين أن الأردن أحبط مخططا يشتبه بأن إيران تقف خلفه لتهريب أسلحة إلى المملكة من أجل مساعدة معارضين للحكم الملكي على تنفيذ أعمال تخريبية.

وقال المصدران إن الأسلحة أرسلتها فصائل مدعومة من إيران في سوريا إلى خلية تابعة لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن لها صلات بالجناح العسكري لحركة حماس. وأضافا أنه تم ضبط الأسلحة عندما ألقي القبض على أعضاء في الخلية، وهم أردنيون من أصول فلسطينية، في أواخر مارس/آذار.

بيان حماس

من جانبها، أعربت حركة حماس في بيان نشرته اليوم عن استهجانها "التسريبات الإعلامية التي تشير إلى علاقة الحركة بأعمال وصفت بأنها تخريبية تم التخطيط لتنفيذها في الأردن".

وأكدت الحركة أنه لا علاقة لها بأي أعمال تستهدف الأردن وهي لا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول.

وأضاف البيان أن "سياسة الحركة ثابتة وواضحة في حصر مواجهتها مع الاحتلال الصهيوني الغاشم".