الاحتلال يستهدف جباليا بأحزمة نارية وارتفاع حصيلة مجزرة النصيرات

نفذ الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء أحزمة نارية في مخيم جباليا شمال غزة، وواصل قصف الأحياء السكنية بمدينة رفح جنوبا، بينما تجاوزت حصيلة المجزرة في مخيم النصيرات في وسط القطاع 40 شهيدا.

وبحلول مساء اليوم، نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة جديدة من الغارات الجوية على مخيم جباليا، وبالتوازي استهدفت الزوارق الحربية الساحل الشمالي للقطاع.

وأفاد مراسل الجزيرة باستمرار الغارات الإسرائيلية العنيفة على مخيم جباليا، حيث تتعرض مناطق عدة فيه لأحزمة نارية متواصلة، كما يشهد شارع "الترنس" في المخيم اشتباكات ضارية بين المقاومة وقوات الاحتلال.

صور خاصة توثق تعرض مخيم جباليا لقصف مدفعي وجوي مكثف قبل قليل#حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/yLbOk3Leop — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) May 14, 2024

وقد حصلت الجزيرة على مشاهد توثق استشهاد عدد من الأطفال بمنزل عائلة عسلية أثناء التوغل البري لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جباليا قبل يومين.

وأفاد شهود عيان بارتكاب قوات الاحتلال مجزرة في المخيم، وأكدوا وجود نحو 29 تحت الركام حتى الآن.

غارات على رفح

في غضون ذلك، نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي اليوم غارات على وسط وشرق مدينة رفح.

وأفاد مراسل الجزيرة باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين اليوم في قصف إسرائيلي قرب بوابة صلاح الدين على الحدود الفلسطينية المصرية جنوب رفح.

وأظهرت صور حصلت عليها الجزيرة سقوط صاروخ أطلقته طائرة حربية إسرائيلية على منزل في بلدة الشوكة شرق مدينة رفح ما أدى إلى تدميره بالكامل.

وتسبب القصف في استشهاد أحد سكان المنزل، وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث لم يسعف العائلةَ الوقت لإخراجه قبل القصف.

كما أظهرت صور خاصة للجزيرة تحليقا كثيفا على ارتفاعات منخفضة لمرحيات عسكرية في أجواء وسط مدينة رفح وسط إطلاق نار كثيف.

وكانت مروحيات إسرائيلية قد هبطت شرق مدينة رفح لنقل جنود أصيبوا في المعارك الدائرة مع المقاومة.

من جهتها، أفادت قناة الأقصى الفلسطينية بأن قوات الاحتلال نسفت اليوم مباني سكنية في حي السلام شرق المدينة.

وقبل أسبوع، توغل الجيش الإسرائيلي في الأحياء الشرقية لرفح، وتخوض المقاومة الفلسطينية اشتباكات ضارية مع القوات المتوغلة بالمنطقة.

وقالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إن التوغل الإسرائيلي تسبب في تهجير حوالي 450 ألف فلسطيني منذ السادس من الشهر الجاري.

مجزرة النصيرات

في تطور آخر، أفاد مراسل الجزيرة بأن عدد ضحايا القصف الإسرائيلي لمنزل ومدرسة في مخيم النصيرات بوسط قطاع غزة ارتفع إلى 43 شهيدا.

وواصلت فرق الإنقاذ والأهالي على مدى ساعات البحث عن ناجين وشهداء تحت الأنقاض.

وفي مدينة غزة، قصف الطيران الإسرائيلي اليوم مجددا حي الزتيون، حيث تدور اشتباكات بين المقاومة وقوات الاحتلال المتوغلة في المنطقة.

وكانت وزارة الصحة بغزة أعلنت في وقت سابق اليوم أن جيش الاحتلال ارتكب خلال الساعات الـ24 الأخيرة 8 مجازر في القطاع راح ضحيتها 82 شهيدا و234 مصابا.

وقالت الوزارة في بيان إن العدد الإجمالي لضحايا العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي ارتفع إلى 35 ألفا و173 شهيدا، والجرحى إلى 79 ألفا و61.

ووسط تصاعد القصف الإسرائيلي على مناطق عدة بالقطاع، طالب مدير الإمداد في الدفاع المدني بغزة محمد المغير بالسماح بإدخال المعدات الثقيلة لإنقاذ حياة العالقين تحت الأنقاض وانتشال الجثامين.

وقال المغير في مؤتمر صحفي بمستشفى شهداء الأقصى إن صمت الأمم المتحدة إزاء عدم إلزام الاحتلال الإسرائيلي بتزويدهم بالوقود يعد حكما بالإعدام على عمل الدفاع المدني، مشيرا إلى أن هناك 10 آلاف مفقود لا يزالون تحت الأنقاض.