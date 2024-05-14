في ذكرى النكبة.. مستوطنون يقتحمون الأقصى ويرفعون العلم الإسرائيلي

أُغلق باب المغاربة، أحد أبواب المسجد الأقصى في جداره الغربي، اليوم، بعد تنفيذ 423 متطرفا ومتطرفة اقتحاما على شكل مجموعات، تخلله رفع العلم الإسرائيلي، وفق ما أعلنته دائرة الأوقاف الإسلامية التي تدير المسجد.

وإضافة إلى رفع العلم الإسرائيلي، جرى خلال الاقتحام أداء صلوات علنية في الساحة الشرقية من المسجد، وترديد النشيد الوطني الإسرائيلي "هاتيكفا" أمام البائكة الغربية الفاصلة بين مصلى قبة الصخرة المشرفة وباب السلسلة، أحد أبواب المسجد الأقصى.

ونجح المتطرفون بحماية شرطة الاحتلال في اقتحام أولى القبلتين وتثبيت حضور العلم الإسرائيلي بعدة أساليب؛ منها التوشح به، أو حمله والتلويح به، أو بتعمد ارتداء قبعة المتدينين اليهود (الكيباه) المطرزة بالعلم، وفق صور ومقاطع فيديو متداولة.

وقال الباحث المختص في شؤون القدس عبد الله معروف على حسابه بمنصة "إكس" إن مستوطنين رفعوا العلم الإسرائيلي 4 مرات في الاقتحامات الصباحية للمسجد، من الساعة السابعة والنصف صباحا وحتى الـ11 والنصف قبيل الظهر.

وأضاف أن قوات الاحتلال "تعاملت بلطف تام مع من رفعوا علم الاحَتلال، ومنعت الكثير من المقدسيين ومن جميع الأعمار من الدخول للمسجد الأقصى، وأخرجت مصلين منه".

وتأتي هذه الانتهاكات في ذكرى النكبة، تلبية لدعوة جماعات الهيكل المتطرفة لاقتحام المسجد الأقصى فيما يسمى "يوم الاستقلال" الإسرائيلي الموافق لـ14 مايو/أيار كل عام، وحثها لأنصارها على رفع مئات الأعلام الإسرائيلية بهذه المناسبة "في أقدس مكان لأمة إسرائيل" وفق تعبيرها.

ولتأمين اقتحام هادئ للمتطرفين في المسجد، صعّدت الشرطة المتمركزة على الأبواب من انتهاكاتها بمنع معظم المصلين من الدخول إليه، ولاحقا تعمدت -في سابقة خطيرة- إغلاق أبواب البلدة القديمة من القدس ونشر قواتها أمامها لمنع المقدسيين من دخول العتيقة والوصول إلى أبواب الأقصى.

وأعلنت الشرطة -في إجراء جديد- عبر مكبرات الصوت أن باب العامود مغلق حتى الساعة الثانية ظهرا بعد نصبها السواتر الحديدية، كما منعت الوجود على مدرجاته وطردت الشبان الفلسطينيين وبعض المقدسيين الذين جلسوا عليها بانتظار فتح الباب أمامهم.

في ذكرى ما يسمى "يوم الاستقلال".. مستوطن يرفع علم دولة الاحتلال الإسرائيلي أثناء اقتحامه ساحات المسجد الأقصى المبارك صباح اليوم، بحماية شرطة الاحتلال وكانت جماعات الهيكل دعت أنصارها إلى أكبر تظاهرة لرفع نحو 500 علم إسرائيلي داخل ساحات الأقصى خلال الاقتحامات المزمع تنفيذها اليوم pic.twitter.com/3OqngsAHaM — الجزيرة نت | قدس (@Aljazeeraquds) May 14, 2024

وعلى صفحاتها تفاخرت جماعات الهيكل بنشر مقطع فيديو لمستوطن اقتحم المسجد ورفع العلم الإسرائيلي أمام البائكة الغربية، في حين بدأ ومعه آخرون بإنشاد النشيد الوطني الإسرائيلي.

ورغم أن هذا الانتهاك كان يقابل برد عنيف من الشرطة سابقا، إلا أن شرطيين اكتفيا بالاقتراب من المستوطن وحثه على إنزال العلم بهدوء، وهو ما قوبل بالتجاهل.

يذكر أن انتهاكات يومية ينفذها أنصار جماعات الهيكل المتطرفة وقادتهم داخل ساحات المسجد الأقصى وعلى أبوابه، وتصاعدت هذه الانتهاكات منذ انطلاق معركة طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول المنصرم.

واستغل هؤلاء انشغال العالم بالحرب المدمرة على قطاع غزة، ونفذوا بغطاء من الشرطة انتهاكات ما كانت لتتحقق بوجود المصلين وانتشارهم في ساحات أولى القبلتين، وهو الوجود الذي تحاربه شرطة الاحتلال بكافة الوسائل منذ اندلاع الحرب.