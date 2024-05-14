مدعي عام الجنائية الدولية: لن أرضخ لنفوذ أقوياء العالم

أكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان اليوم الثلاثاء أنه لن يرضخ لنفوذ من وصفهم بـ"أقوياء هذا العالم"، في إشارة إلى تهديدات تستهدفه في قضايا مرتبطة بالحرب على غزة وأوكرانيا.

وخلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن تحقيقه في جرائم الحرب في ليبيا شكك سفيرا روسيا وليبيا بعمل كريم خان، منددين بعدم تحركه في مواجهة الهجوم الإسرائيلي على غزة.

وقال السفير الروسي فاسيلي نيبينزيا "قد يتساءل المرء عما إذا كانت فعالية المحكمة الجنائية الدولية في هذا الشأن لا تتأثر بمشروع قانون يهدف إلى معاقبة مسؤولي المحكمة المشاركين في التحقيقات ضد الولايات المتحدة أو حلفائها"، في إشارة إلى معلومات نقلتها الصحافة عن مشروع في هذا الاتجاه من قبل مشرعين في الكونغرس الأميركي.

وأجاب كريم خان "أود أن أطمئن، لن نرضخ سواء لتأثير مذكرات الاعتقال الصادرة عن روسيا ضدي أو ضد أي أعضاء منتخبين في المحكمة أو من أي مشرع في أي هيئة أخرى تتمتع بسلطات"، مشيرا إلى تلقيه "تهديدات" شخصية وضد موظفي مكتبه لإجبارهم على "التوقف".

وأضاف "علينا واجب النضال من أجل العدالة، والنضال من أجل الضحايا، أعلم جيدا أن هناك أقوياء في هذه القاعة يتمتعون بالسلطة والنفوذ، لكن القانون معنا"، مؤكدا أنه سيقوم بمهمته بـ"نزاهة واستقلالية".

مذكرات اعتقال

ووضعت روسيا كريم خان على قائمة المطلوبين في مايو/أيار 2023 بعدما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الرئيس فلاديمير بوتين لدوره في ترحيل أطفال من أوكرانيا.

كما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في مطلع مايو/أيار الجاري تحذيرا إلى "الأفراد الذين يهددون بالانتقام" منها أو من موظفيها، مؤكدة أن مثل هذه الإجراءات يمكن أن تشكل "اعتداء على مسار العدالة".

جاء ذلك في أعقاب تقارير تفيد بأن المحكمة تستعد لإصدار مذكرات اعتقال ضد أعضاء في الحكومة الإسرائيلية قد يكون من بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بسبب مسؤوليتهم عن الحرب المدمرة المستمرة على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.