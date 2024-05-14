قنص جنود وقصف آليات ومستوطنات.. قائمة بعمليات المقاومة الفلسطينية خلال الـ24 ساعة

أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية تنفيذ العديد من العمليات النوعية ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي في شمال وجنوب قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت كتائب عز الدين القسام وسرايا القدس إنهما استهدفتا 23 آلية للجيش الإسرائيلي، وشملت تلك الآليات 13 دبابة و4 ناقلات جنود و3 جرافات و3 آليات عسكرية.

وخاضت الكتائب والسرايا اشتباكات ضارية مع الجيش الإسرائيلي في 3 محاور هي: شرقي مدينة رفح جنوبي القطاع، وشرقي مخيم جباليا شمالي القطاع، وحي الزيتون بمدينة غزة.

ففي محور شرقي رفح، قالت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- إنها استهدفت خلال هذه الاشتباكات دبابة ميركافا، و3 ناقلات للجنود، وجرافة عسكرية من نوع دي 9 عبر قذائف الياسين 105 وعبوات شواظ الناسفة.

وأضافت أنها تمكنت بالاشتراك مع سرايا القدس من "دك تحشيدات العدو داخل معبر رفح بقذائف الهاون من العيار الثقيل".

صور نشرتها كتائب القسام لما قالت إنه استهداف لناقلة جند إسرائيلية شرق رفح وتحشيدات للجنود والآليات في معبر رفح#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/B1nQSTIKXr — قناة الجزيرة (@AJArabic) May 13, 2024

وقد بثت كتائب القسام تسجيلا مصورا قالت إنه يظهر استهداف ناقلة جند إسرائيلية بقذيفة الياسين 105 شرق مدينة رفح.

من جهتها، قالت سرايا القدس -الجناح العسكري لـحركة الجهاد الإسلامي– إنها قصفت بالهاون عيار 60 جنودا وآليات إسرائيلية متوغلة شرقي شارع جورج، ودكت تحشيدات عسكرية للعدو برشقات صاروخية.

وتابعت أنها استهدفت بالاشتراك مع كتائب القسام ناقلة جند من نوع "نمر" بقذيفة مضادة للدروع في محيط المقبرة الشرقية بحي السلام.

وبثت سرايا القدس مشاهد تظهر استهداف مقاتليها الحشود العسكرية الإسرائيلية والآليات المتوغلة شرق رفح.

محور جباليا

وفي شرقي مخيم جباليا، قالت القسام إنها استهدفت بقذائف "الياسين 105" و"بي 29″، 11 دبابة إسرائيلية، بينها 9 من نوع ميركافا، إضافة إلى جرافة من نوع "دي 9". وأضافت أنها "دكت تحشيدات قوات العدو هناك بقذائف الهاون من العيار الثقيل".

وتابعت أنها تمكنت من قنص جندي إسرائيلي خلف مدارس أبو زيتون.

وفي هذا المحور، قصفت سرايا القدس بقذائف الهاون قوة إسرائيلية راجلة في شارع عسلية، كما قصفت جنودا وآليات في محيط كافتيريا رابعة، وفي محيط مدارس أبو زيتون.

وقالت السرايا إنها أوقعت قوة إسرائيلية راجلة بين قتيل وجريح واستهدفت دبابة من نوع ميركافا في شارع الهدد بقذيفة "آر بي جي".

وأشارت إلى أنها تمكنت من قنص جنديين خلف مدارس أبو زيتون.

جبهة حي الزيتون

وفي محور حي الزيتون، قالت كتائب القسام إنها "دكت تجمعات العدو في شارع 8 بقذائف الهاون".

وبثت القسام تسجيلا مصورا قالت إنه يظهر إطلاق دفعة من الصواريخ تجاه مدينة عسقلان جنوب إسرائيل.

أما سرايا القدس، فقالت إنها استهدفت بقذيفة مضادة للدروع جرافة عسكرية إسرائيلية من نوع دي 9 .

وأضافت أنها استهدفت بقذائف آر بي جي وبعبوة "ثاقب-برميلية" شديدة الانفجار 3 آليات عسكرية.

#عاجل | القسام: مجاهدونا تمكنوا من إسقاط قذيفة الياسين 105 عبر مسيرة على دبابة ميركافا شرق معسكر جباليا شمال قطاع غزة#حرب_غزة pic.twitter.com/SWFTQ4GoFr — قناة الجزيرة (@AJArabic) May 13, 2024

من جانبه، اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بإصابة 11 جنديا، و3 موظفين بوزارة الدفاع في معارك قطاع غزة خلال الساعات الماضية.

وقد أصيب جنديان إسرائيليان من وحدة ياهلوم بجروح خطيرة في معارك جنوب القطاع. كما أصيب 6 آخرون بجروح متوسطة، وفق موقع "والا" الإسرائيلي الذي أشار إلى تعرض الجنود لإطلاق قذائف هاون.

وأصيب جندي إسرائيلي من لواء غفعاتي بجروح خطيرة في معارك شمال قطاع غزة، كما أصيب جنديان آخران في حادث طرق عملياتي قرب السياج الأمني في منطقة بلدة نيرعام بغلاف غزة الشمالي.