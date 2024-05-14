بالفيديو.. كتائب القسام تلاحق دبابات الاحتلال في أزقة جباليا

بثّت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- مشاهد تظهر استهداف جنود وآليات إسرائيلية في أزقة مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

ويظهر الفيديو قيام مقاتلي القسام باستهداف 10 دبابات ميركافا إسرائيلية بقذائف "الياسين 105" مما أدى لاشتعال النيران فيها، بالإضافة إلى استهداف مبان تتحصن داخلها قوات الاحتلال الإسرائيلي بقذائف "تي بي جي" المضادة للتحصينات.

في المقابل، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بإصابة عدد من الجنود بجروح خلال اشتباكات في جباليا.

وحضر مخيم جباليا بقوة في كل عدوان أو حرب إسرائيلية، وقدم الشهيد الأول في انتفاضة الحجارة حاتم أبو سيسي، وكان لكتائبه دور بارز في معركة طوفان الأقصى.

وقدم مخيم جباليا عديدا من الشهداء الذين اغتالهم الاحتلال الإسرائيلي، أبرزهم القيادي في سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي- محمود جودة عام 2004، والقيادي بكتائب القسام فوزي أبو القرع عام 2005، فضلا عن القيادي في حركة حماس نزار ريان المعروف بـ"شيخ المخيم"، حيث قصف الاحتلال منزله خلال حرب 2009 ليستشهد مع 15 من أفراد عائلته.

وكان المخيم حاضرا بقوة أيضا في هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول، فلقد كان لكتائبه دور رئيسي في استهداف معبر بيت حانون "إيريز" وقاعد زكيم وسيدروت، ليتعرض بعدها لهجوم ممنهج من جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي ارتكب فيه عديدا من المجازر.

وردت قوات الاحتلال بهجوم بري واسع على المخيم شاركت فيه فرقتان عسكريتان مدعومتان بمئات الدبابات، حيث واجهت مقاومة شرسة، إذ وثقت كتائب القسام وسرايا القدس تدمير واستهداف عشرات الدبابات ومئات الجنود.

وفي ظل حديث عن نجاح المقاومة في ترميم صفوفها وعودة نشاطها بالتزامن مع بث مشاهد جديدة لاستهداف الدبابات والجنود الإسرائيليين، يعود جيش الاحتلال لاستهداف مخيم جباليا بقصف عنيف، رغم إعلان انسحابه منه نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي.