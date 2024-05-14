المستوطنون يقطعون طريق المساعدات ويشعلون المنصات غضبا

أظهرت مقاطع فيديو متداولة على منصات التواصل اعتراض مستوطنين إسرائيليين مرة أخرى الشاحنات التي تحمل المساعدات الإنسانية إلى غزة، مطالبين بعدم تسليمها إلا مقابل إطلاق سراح المحتجزين لدى حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

ووثقت المقاطع عملية سرقة شاحنات المساعدات الإنسانية وتوقيفها من طرف المستوطنين، خاصة شاحنات المساعدات القادمة من الأردن عبر معبر "إيريز"، وقيامهم بسرقتها وإتلافها.

وأثارت مشاهد سرقة المستوطنين الشاحنات الإغاثية حالة من الغضب لدى مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين أن ما قام به هؤلاء المستوطنون سيُدخل غزة من جديد في كارثة بسبب النقص الكبير في المواد الغذائية والمساعدات، خاصة مع توقف معبر رفح وكرم أبو سالم عن العمل.

هجمات "المدنيين الاسرائيليين" على شاحنات المساعدات القادمة من الاردن وإتلافها مازالت مستمرة ، غزة تقترب من جديد من كارثة كبيرة بسبب نقص المساعدات والمواد الغذائية .

معبر رفح وكرم ابو سالم لا يعمل بسبب النشاط العسكري الارهابي الاسرائيلي في رفح .

ومعبر إيريز في الشمال لا يعمل بسبب… pic.twitter.com/vbC7YPs9GF — Tamer | تامر (@tamerqdh) May 13, 2024

#غزة تقترب من جديد من كارثة كبيرة بسبب نقص والمواد الغذائية

معبر إيريز في الشمال لا يعمل هجمات "المدنيين الاسرائيليين" على شاحنات المساعدات القادمة من #الأردن وإتلافها شكل مستمر.

#معبر_رفح وكرم ابو سالم لا يعمل بسبب النشاط العسكري الاسرائيلي .#الاباده_برعايه_المجتمع_الدولي pic.twitter.com/Qwu21pdz9v — افضحهم على إكـس (@efda7hom_x) May 13, 2024

قطعان المستوطنين يهاجمون شاحنات المساعدات الإنسانية لغزة.

خلي العالم تشوف قذارتكم وانحطاطكم.#علم_نافع https://t.co/Z6xygUmBQS — Dr.Khalil al-ِِAnani د. خليل العناني (@Khalilalanani) May 13, 2024

وأثارت هذه السلوكيات المتكررة من المستوطنين الإسرائيليين استياء عديد من مستخدمي مواقع التواصل، حيث تساءل بعضهم متى سيتم الرد على مثل هذه التصرفات.

للمرة المليون

المستوطنون يقومون بإتلاف المساعدات المتوجهة من الأردن إلى غزة….

أين الحكومة الأردنية؟؟

أما آن الأوان للرد على انتهاكات العدو الصهيوني ؟؟؟

أما آن الأوان لوقف الجسر البري وإلغاء معاهدات واتفاقيات السلام؟؟؟ https://t.co/Z4g9gyy9eU — انشراح صندوقةOctober7 (@EnsherahSandoqa) May 13, 2024

يذكر أن الجيش الإسرائيلي اقتحم معبر رفح منذ أيام ليشدد قبضته الثقيلة على قطاع غزة، ويعزله تماما عن العالم الخارجي، ويحرم المرضى والجرحى من السفر للعلاج، ويمنع تدفق شاحنات المساعدات الإنسانية، وذلك من شأنه تأزيم الواقع الإنساني المتدهور جراء العدوان المستمر منذ 7 أشهر.

ورأت هيئات محلية ودولية في احتلال معبر رفح، وإغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري الوحيد مع غزة، تعميقا للكوارث الإنسانية والصحية التي يعانيها القطاع الساحلي الصغير منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية إثر هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وفي وقت سابق، نقلت وكالة الأناضول عن المتحدث باسم هيئة المعابر في قطاع غزة هشام عدوان أن قوات الاحتلال تغلق معبر كرم أبو سالم التجاري أمام حركة دخول المساعدات لقطاع غزة، وأن القوات الإسرائيلية لا تزال داخل معبر رفح البري وتسيطر عليه، مما أدى لتوقف حركة السفر ودخول المساعدات الإنسانية للقطاع.