ردا على إسرائيل.. الصحة العالمية تؤكد دقة إحصاء شهداء غزة
14/5/2024
أكدت منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء ثقتها الكاملة في إحصاءات وزارة الصحة في قطاع غزة لعدد الشهداء الذين سقطوا في العدوان الإسرائيلي على القطاع بعدما شككت إسرائيل في الأعداد.
وحدثت وزارة الصحة في القطاع الأسبوع الماضي تحليلها لإجمالي لعدد الشهداء البالغ نحو 35 ألفا، وقالت إنه تم التعرف بشكل كامل على هويات حوالي 25 ألفا منهم حتى الآن. وأعادت وكالات الأمم المتحدة نشر هذه الأرقام.
وقال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية كريستيان ليندماير في مؤتمر صحفي في جنيف إن "حقيقة أن لدينا الآن 25 ألف شخص تم التأكد من هويتهم هي خطوة إلى الأمام"، وتابع أنه "لا يوجد خطأ" في بيانات وزارة الصحة.
المصدر : وكالات