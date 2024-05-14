والي الخرطوم يعلن حظر التجوال الليلي في العاصمة

أعلن والي الخرطوم، أحمد عثمان حمزة، حظر التجوال الليلي وإغلاق كافة المحال التجارية والمقاهي أو أي أنشطة أخرى، بسبب الظروف الأمنية والأحوال الراهنة في الولاية.

ونص القرار الذي نشرته وكالة الأنباء السودانية الرسمية أمس الاثنين، أن الوالي أحمد عثمان حمزة أصدر أمر طوارئ أعلن بموجبه حظر التجوال وإغلاق كافة المحال التجارية والمقاهي أو أي أنشطة أخرى اعتبارا من الساعة العاشرة مساء (20:00 بتوقيت غرينتش) وحتى الساعة الخامسة صباحا وكذلك يحظر التجوال للأشخاص والمركبات بالولاية اعتبارا من الساعة الـ11 مساء وحتى الساعة الخامسة صباحا.

وأعاد قرارَ إعلان حظر التجوال إلى "الظروف الأمنية والأحوال الراهنة في الولاية وحفاظا على أرواح وممتلكات المواطنين". وأشار إلى أن أمر الطوارئ يسري داخل الحدود الجغرافية لولاية الخرطوم.

ونص القرار أيضا على أن سلطات القوات النظامية والنيابة تعمل على تطبيق هذا الأمر وإنفاذه والحجز على وسائل النقل التي يشتبه بأنها موضع مخالفة له، وحظر وتنظيم حركة الأشخاص ونشاطهم وحركة الأشياء ووسائل النقل والقبض على الأشخاص الذين يشتبه فيهم وتفتيش الأماكن التي يشتبه فيها بأنها مخالفة.

وتضمن القرار عقوبات على المخالفين بالسجن بما لا يتجاوز 6 أشهر أو غرامة مالية، ومضاعفة العقوبة في حال التكرار.

ويأتي قرار حظر التجوال في حين تستمر المعارك منذ 15 أبريل/نيسان 2023 بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي) وتتركز في معظمها بالعاصمة الخرطوم.

بينما تشهد الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور غربي السودان منذ أسابيع معارك بين الجيش وقوات الدعم السريع في محاولة من قبل الأخيرة للسيطرة على المدينة التي تحتضن نحو 800 ألف نازح.