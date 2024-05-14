الجيش الروسي يؤكد تقدمه في خاركيف وبلينكن يزور كييف

أكد الجيش الروسي -الثلاثاء- أنه يتقدم بعمق في الخطوط الدفاعية الأوكرانية في منطقة خاركيف في شمال شرق البلاد، في حين قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خلال زيارة له لكييف، إن مساعدات أميركية بدأت في الوصول إلى أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان أن القوات الروسية -التي تشن حاليا هجوما بريا بمنطقة خاركيف- سيطرت على بلدة بوغروفاتكا القريبة من الحدود الروسية ومن مدينة فوفتشانسك الأوكرانية وتقدمت بعمق في الدفاعات الأوكرانية.

كما قالت وزارة الدفاع الروسية إنّ أنظمة الدفاع الجوي أسقطت فوق منطقة بيلغورود، جنوب غربي روسيا، 25 صاروخا أطلقت من أوكرانيا، كما أسقطت الدفاعات الجوية الروسية أيضا -مساء أمس الاثنين- صاروخين و6 قنابل جوية مسيرة وموجهة فوق مقاطعة بيلغورود.

وقد أصيبت امرأة بجروح خطيرة، كما أدى القصف إلى ضرر كبير في المباني السكنية والمركبات، وانقطاع الكهرباء في بعض المناطق.

زيارة بلينكن

من ناحية أخرى، أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أنّ حزمة مساعدات عسكرية أميركية بدأت بالوصول إلى أوكرانيا، وسيصل مزيد منها قريبا، مشيرا إلى أنّ هذه الدفعة ستحدث فارقا حقيقيا في المواجهات مع الجيش الروسي.

وجاءت تصريحات بلينكن خلال محادثات أجراها مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كييف التي وصلها -صباح اليوم الثلاثاء- في زيارة لم يعلن عنها من قبل.

من جانبه، قال زيلينسكي إنّ بلاده بحاجة إلى بطاريتين للدفاع الجوي لاستعمالهما في المعارك الدائرة في خاركيف الآن، مؤكدا أن العجز الأكبر لدى أوكرانيا هو في الدفاع الجوي.