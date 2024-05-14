شهداء في غارات للاحتلال على شمال وجنوب قطاع غزة

شن الاحتلال الإسرائيلي فجر الثلاثاء غارات كثيفة على شمال وجنوب قطاع غزة، أسفرت عن سقوط المزيد من الشهداء والمصابين وتدمير المباني السكنية.

ونقل مراسل الجزيرة أن شهداء وجرحى سقطوا في غارة استهدفت منزلا مأهولا من 4 طوابق لعائلة كراجة في مخيم النصيرات الجديد.

وذكر الناطق باسم الدفاع المدني في قطاع غزة الرائد محمود بصل -في مقابلة مع الجزيرة- أن طواقم الدفاع المدني انتشلت 8 شهداء وأجلت مصابين من تحت أنقاض منزل عائلة كراجة.

⬅️ فيديو .. من محيط المدرسة التي اشتعلت النيران فيها بعد استهداف مستودع للمساعدات الإنسانية في مخيم 2 بالنصيرات. pic.twitter.com/YTfHbXSwL5 — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) May 14, 2024

وقد اندلع حريق بعد استهداف طائرات الاحتلال لمحيط المدرسة الأولى بمخيم 2 في النصيرات.

ووصلت 3 إصابات إلى مستشفى شهداء الأقصى جراء القصف الذي طال مدرسة تؤوي نازحين في النصيرات وسط قطاع غزة.

وذكرت مصادر صحفية أن النيران تحاصر النازحين داخل المدرسة الأولى في مخيم 2 بالنصيرات، بعد استهداف المستودعات بداخلها من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وأفاد مراسل الجزيرة بانتشال عدد من الشهداء جراء قصف إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين في النصيرات وسط قطاع غزة.

نازحون محاصرون

وفي جباليا شمالي القطاع، أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة العشرات إثر غارات إسرائيلية على منازل.

وقال المراسل إن إصابات وصلت إلى مستشفى كمال عدوان بعد غارات وقصف مدفعي على مخيم جباليا.

كما تعرضت منازل في منطقة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة لغارات إسرائيلية مكثفة أدت لسقوط شهداء وجرحى.

وقال المراسل إن طائرات مروحية إسرائيلية تطلق النار صوب حي الزيتون شرقي مدينة غزة.

في الأثناء، انتشلت طواقم الدفاع المدني جثامين عدد من الشهداء إضافة إلى مصابين في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي استهدف منزل عائلة الصفدي المؤلف من 3 طوابق في شارع يافا بحي الدرج وسط مدينة غزة.

قصف على رفح

وفي رفح جنوبا، أفاد مراسل الجزيرة بأن غارة إسرائيلية استهدفت المنطقة الشرقية لمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وفي وقت سابق، استشهد سائق فلسطيني وأصيبت موظفة أجنبية يعملان بمنظمة الصحة العالمية في قصف إسرائيلي على منزل كانا بالقرب منه في رفح.

ونقلت الطواقم الطبية الموظفة إلى مستشفى غزة الأوروبي لتلقي العلاج من شظايا ألحقت أيضا أضرارا بسيارة المنظمة التي كانت تحمل شعار وعلم الأمم المتحدة.

وفي خان يونس، وصل 4 جرحى إلى المستشفى إثر استهداف منزل لعائلة أبو طعيمة. وقال مراسل الجزيرة إن إحدى الإصابات خطيرة، وأوضح أن القصف الإسرائيلي تسبب في تدمير المنزل بشكل كامل.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي عدوانا متواصلا على غزة، أدى حتى الحين لسقوط أزيد من 35 ألف شهيد معظمهم من النساء والأطفال.