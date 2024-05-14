أمير قطر ورئيس بولندا يبحثان التطورات في غزة
14/5/2024
التقى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر -اليوم الثلاثاء- رئيس بولندا أندريه دودا، وذلك على هامش منتدى قطر الاقتصادي الرابع، الذي انطلق في العاصمة القطرية الدوحة صباح اليوم.
وقالت وكالة الأنباء القطرية التي أوردت الخبر إن الجانبين بحثا القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.
سمو الأمير يستقبل رئيس جمهورية #بولندا الصديقة وذلك على هامش #منتدى_قطر_الاقتصادي الرابع#قنا #قطر https://t.co/m9P3Ch787h pic.twitter.com/2a9tHXHPew
— وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) May 14, 2024
كما بحث الجانبان العلاقات الثنائية بين قطر وبولندا، وسبل تطويرها وتعزيزها في مختلف مجالات التعاون.
المصدر : وكالة الأنباء القطرية (قنا)