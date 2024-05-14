أمير قطر ورئيس بولندا يبحثان التطورات في غزة

التقى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر -اليوم الثلاثاء- رئيس بولندا أندريه دودا، وذلك على هامش منتدى قطر الاقتصادي الرابع، الذي انطلق في العاصمة القطرية الدوحة صباح اليوم.

وقالت وكالة الأنباء القطرية التي أوردت الخبر إن الجانبين بحثا القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

كما بحث الجانبان العلاقات الثنائية بين قطر وبولندا، وسبل تطويرها وتعزيزها في مختلف مجالات التعاون.