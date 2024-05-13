هجمات متبادلة بين حزب الله والجيش الإسرائيلي

أعلن حزب الله اللبناني مهاجمته 3 أهداف إسرائيلية قبالة الحدود الجنوبية للبنان وفي مزارع شبعا المحتلة، في وقت أعلن فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف أهداف لحزب الله في 3 مواقع جنوبي لبنان.

وقال حزب الله إنه قصف بالصواريخ الموجهة آلية إسرائيلية تحمل تجهيزات تجسس، إضافة الى استهداف تجهيزات فنية في ثكنة "راميم".

كما استهدف الحزب بالصواريخ الثقيلة انتشارا لجنود إسرائيليين في محيط موقع زبدين، مؤكدا تحقيق إصابة مباشرة، وأضاف الحزب أنه استهدف تجهيزات التجسس في موقع المالكية.

وأفاد مراسل الجزيرة بإطلاق صاروخين باتجاه موقع الرادار في مزارع شبعا المحتلة، في حين شنت المقاتلات الإسرائيلية 4 غارات على محيط بلدة راشيا الفخار، وغارة على محيط بلدة كفرشوبا، كما قصفت المدفعية الإسرائيلية محيط بلدة شبعا جنوبي لبنان.

ونشرت هيئة البث الإسرائيلية مقطعا مصورا لانفجار طائرة مسيرة أطلقها حزب الله قرب شاطئ بين رأس الناقورة ونهاريا (شمالي إسرائيل)، وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن الجيش الإسرائيلي أخفق في اعتراض المسيرة فوق البحر، وأنه يجري التحقق من مكان سقوطها.

من جانبه، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي -مساء أمس الأحد- إن طائراته الحربية قصفت أهدافا تابعة لحزب الله في 3 مواقع جنوبي لبنان.

وأوضح -في بيان له- أن طائرات سلاح الجو قصفت موقعي إطلاق صواريخ لحزب الله في قريتي حلتا والحمام ، وبنية تحتية للمنظمة في منطقة الخريبة.

ومنذ الثامن من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يتبادل حزب الله وفصائل لبنانية وفلسطينية قصفا يوميا مع الجيش الإسرائيلي أسفر عن قتلى وجرحى بين الطرفين، أغلبهم في لبنان.

ويقول حزب الله والفصائل الأخرى إنهم يشنون هجمات ضد الجيش الإسرائيلي تضامنا مع قطاع غزة الذي يتعرض منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول لحرب إسرائيلية مدمرة بدعم أميركي.