نصر الله: الربط بين جبهتي لبنان وغزة نهائي وحاسم

أكد الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله أن الربط بين جبهتي لبنان وغزة سيستمر، وأن الإسرائيليين لن يعودوا إلى المستوطنات المتاخمة للحدود اللبنانية ما لم تتوقف الحرب على الشعب الفلسطيني.

وقال نصر الله -في كلمة متلفزة اليوم الاثنين- "لا حل أمام العدو لوقف جبهة الشمال (الإسرائيلية) إلا بوقف الحرب على غزة".

وتابع "نقول لمستوطني الشمال إذا أردتم العودة، فاذهبوا لحكومتكم وقولوا لهم: أوقفوا الحرب على غزة".

وأكد نصر الله أن الهدف الأول لجبهة جنوب لبنان هو الضغط على إسرائيل لوقف عدوانها على غزة، وأن الإسناد مستمر رغم كل الضغوط، مشيرا إلى أن هذه الجبهة "تطور إمكانياتها كمّا ونوعا بما يتناسب مع الظروف القائمة وتفرض معادلات في الميدان".

وقال إن "الربط بين جبهة الإسناد اللبنانية وغزة أمر قاطع ونهائي وحاسم (…) هذا الارتباط قائم بين الجبهتين ولن يستطيع أحد أن يفكه. والأميركيون والفرنسيون سلموا بهذه الحقيقة".

ومع تتابع عمليات حزب الله وتسببها في خسائر متزايدة، تضغط الولايات المتحدة وفرنسا على المسؤولين في بيروت عبر مقترحات "للفصل بين جبهتي غزة وجنوب لبنان".

وقال نصر الله إنه "بعد 8 أشهر من بدء حرب غزة، نرى أن العدو عاجز عن تحقيق نصر حاسم وعاجز عن إعادة أسراه وعاجز عن إعادة مواطنيه إلى غلاف غزة والشمال وعاجز عن تأمين سفنه".

ودخل حزب الله في مواجهة مع إسرائيل في أعقاب عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، واندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة.

واضطرت سلطات الاحتلال لإجلاء عشرات آلاف الإسرائيليين من المستوطنات والبلدات القريبة من الحدود مع لبنان.