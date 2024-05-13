"لن يدخلوا معسكرنا".. عمليات القسام في جباليا تشعل منصات التواصل

تصدرت منصاتِ التواصل الاجتماعي مشاهدُ استهداف المقاومة الفلسطينية للقوات الإسرائيلية المتوغلة في جباليا شمالي قطاع غزة، وفي حي الزيتون بمدينة غزة، وفي الأحياء الشرقية لمدينة رفح جنوبا.

وأعلنت كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- عدة عمليات مركبة في مخيم جباليا، وحي الزيتون، واستهداف جنود الاحتلال وآلياته المتوغلة داخل معبر رفح البري، بقذائف الهاون، على دفعتين منفصلتين.

وقالت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي- إنها قصفت بوابل من قذائف الهاون من العيار الثقيل جنود الاحتلال وآلياته في حي الشوكة شرق رفح.

إسقاط قذيفة من طائرة مسيرة على دبابة ميركافاه شرق مخيم جباليا .. 🔻🔥 بسم رب المقاومة .. pic.twitter.com/4wQ2j7q2H1 — ‏جَفر‏‏ا ‏ jafra ‏𓂆 (@JafraPs) May 12, 2024

وتفاعل رواد منصات التواصل مع كثافة العمليات المركبة للمقاومة الفلسطينية في مختلف جبهات غزة، وقدرتها على مباغتة قوات الاحتلال وإيقاع الإصابات فيهم.

وأحصى مدونون -عبر حساباتهم على منصات التواصل- جميع عمليات المقاومة الفلسطينية، خاصة كتائب القسام، في مختلف جبهات غزة خلال الـ24 ساعة الماضية ووجدوا أنها وصلت إلى أكثر من 18 عملية استهداف، ولكن جبهة مخيم جباليا كانت الأكثر تفاعلا على منصات التواصل.

#متابعة| عمليات كتائب القسام منذ صباح اليوم وحتى اللحظة 🔻 كتائب القسام تستهدف تجمعات قوات العدو في "شارع 8" جنوب حي الزيتون بقذائف الهاون من العيار الثقيل 🔻 كتائب القسام بالاشتراك مع سرايا القدس تستهدف تجمعات قوات العدو في "شارع 10" جنوب حي الزيتون بقذائف الهاون من العيار… — أدهم أبو سلمية 🇵🇸 Adham Abu Selmiya (@adham922) May 12, 2024

وقال مغردون إن "الاحتلال يريد للحرب أن تستعر مجددا في عديد من المناطق بغزة، متوهما أن المقاومة انتهت أو خارت قواها، لكن هيهات له ذلك، وعما قريب سيدرك حجم خيبته".

وأضافوا أن المقاومة في معسكر جباليا تستبسل مجددا بعد 7 أشهر من زعم الاحتلال أنه قضى على المقاومة فيه، ليخرج له المقاومون اليوم من بين الأزقة والحارات والركام، ويخوضوا معارك ضارية ضد قواته ويثخنوا فيها في "ملحمة عظيمة".

يريد الاحتلال للحرب أن تستعر مجدداً في العديد من المناطق بغزة متوهماً أن المقاومة انتهت أو خارت قواها لكن هيهات له ذلك وعما قريب سيدرك حجم خيبته بإذن الله وعونه. — رضوان الأخرس (@rdooan) May 11, 2024

ووصف ناشطون معركة جباليا بالافتتاحية المبشرة، وقالوا إن كتائب القسام افتتحت التصدي لقوات الاحتلال الإسرائيلي باستهداف دبابة ميركافا بواسطة قذيفة مضادة للدروع من طائرة مسيرة، ووثقت هذه العملية بالفيديو، في تحدّ كبير للاحتلال بعد 219 يوما من المعركة.

القوة الجوية لكتائب القسام افتتح القسام اليوم صده ودفاعه عن مخيم جباليا بقذيفة مضادة للدروع من طائرة مسيرة على دبابة ميركافاه، ووثقت هذه العملية بالفيديو، في تحدّ كبير للاحتلال بعد 219 يوما من المعركة. وعلى ذكر القوة الجوية لكتائب القسام، والتي استشهد قائدها في بداية هذه… pic.twitter.com/TzwYsVaPRP — محمد النجار 🇵🇸 (@MohmedNajjar88) May 12, 2024

وأشار متابعون إلى أن "أي عملية عسكرية، سواء كانت اقتحام مبنى بقوة قوامها فصيل أو حربا نووية، يجب أن تكون هناك إستراتيجية خروج، إلا في إسرائيل، لا يعلم قادة أركانها ماذا سيفعلون في اليوم التالي، وكل ما هنالك أن عمليات تجري لأجل العمليات، بدون هدف ولا وجهة ولا نتائج إستراتيجية".

وأضافوا أن الجيش الإسرائيلي مهزوم، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وكل ما يفعله يدور في فلك الحفاظ على ما تبقى من ماء وجهه، لكن بلا طائل.

أي عملية عسكرية سواء كانت اقتحام مبنى بقوة قوامها فصيل أو حربا نووية، يجب ان يكون هناك استراتيجية خروج، إلا في إسرائيل، لا يعلم قادة أركانها ماذا سيفعلون في اليوم التالي، وكل ما هناك أن عمليات تجري لأجل العمليات، بدون هدف ولا وجهة ولا نتائج استراتيجية. احتل معبر رفح، ثم ماذا ؟… pic.twitter.com/HXjth3mxZn — Saeed Ziad | سعيد زياد (@saeedziad) May 11, 2024

ولفت بعض المتابعين الانتباه إلى الأوضاع الإنسانية في مخيم جباليا ووصفوها بالصعبة جدا مع عجز قوات الاحتلال عن التصدي لضربات المقاومة فلجأت إلى الاستهدافات العشوائية، واقتحام 6 مدارس تابعة للأونروا تؤوي آلاف النازحين، وإعدام أو اعتقال الرجال المدنيين وإجبار النساء والأطفال على النزوح، وبعد إخلاء المدارس تتمركز فيها الآليات وتتخذها ثكنات عسكرية.

المشهد من داخل مخيم جباليا شمال قطاع غزة

بعد توغل قوات الاحتلال الإسرائيلي واقتحام مراكز الإيواء وتدمير عشرات المنازل pic.twitter.com/P1bRZT9BsX — أنس الشريف Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) May 13, 2024

وأعاد مدونون نشر كلمة القيادي في كتائب القسام الشهيد نزار ريان في معركة "أيام الغضب" مع الاحتلال في سبتمبر/أيلول 2004، التي قال فيها "لن يدخلوا معسكرنا.. يعني لن يدخلوا معسكرنا".

