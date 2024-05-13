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عاجل | رئيس الشاباك: فقدنا 10 من عناصر الجهاز منذ بداية الحرب وفشلنا في توفير الغطاء الأمني لشعبنا في 7 أكتوبر

13/5/2024-|آخر تحديث: 13/5/202411:49 ص (بتوقيت مكة المكرمة)

التفاصيل بعد قليل..

المصدر : الجزيرة