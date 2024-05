اعتصامات أوروبية جديدة من أجل غزة وحراك بارز بجامعات سويسرا

توسعت الاحتجاجات الطلابية الرافضة للحرب على غزة في جامعات سويسرا اليوم الاثنين، تزامنا مع اعتصامات في جامعات بريطانية وهولندية وبلجيكية.

ونظم طلاب سويسريون احتجاجات في جامعات بازل وبيرن وفريبورغ ونوشاتيل أسوة بالحراك في جامعتي لوزان وجنيف.

وطالب المحتجون بوقف الحرب الإسرائيلية على غزة وبالمقاطعة الأكاديمية للمؤسسات الداعمة لإسرائيل، رافعين الشعارات نفسها التي رفعها الطلاب في الجامعات الأميركية التي انطلقت منها شرارة الاحتجاجات في 18 أبريل/نيسان الماضي.

وأكد الطلاب في جامعة جنيف تمسكهم باعتصامهم المستمر في حرم الجامعة منذ السابع من مايو/أيار الجاري.

جاء ذلك بعدما أصدرت إدارة الجامعة بيانا قالت فيه إنها ستتحلى بالشفافية بشأن علاقاتها مع المؤسسات الدولية، كما أعربت عن تضامنها مع المجتمع الأكاديمي في غزة.

لكن المحتجين رأوا أن البيان غامض ولغته فاترة، وفقا لما نقلته إذاعة "دبليو آر إس" المحلية.

ورفض المحتجون تهديد الجامعة بسحب هذا البيان إذا لم ينهوا احتجاجهم، وأعربوا عن خشيتهم من احتمال فض الاعتصام بالقوة.

Despite the university administration’s warning to ‘evacuate the campus’, students at University of #Geneva in #Switzerland continue their pro-Palestinian protest on campus since May 7#GazaSolidarityEncampment #Palestine #Netanyahu pic.twitter.com/yRPjY6fPVK

— Palestine Info Center (@palinfoen) May 13, 2024