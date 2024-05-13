الضفة الغربية.. اعتداءات خلال اقتحامات نفذها جنود الاحتلال والمستوطنون

نفذ جنود الاحتلال والمستوطنون في الساعات الأولى من اليوم الاثنين اعتداءات واقتحامات في قرى وبلدات الضفة الغربية، مما أسفر عن سقوط مصابين بين السكان الفلسطينيين وتخريب ممتلكاتهم.

وقد اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي معززة بآليات عسكرية وجرافة، قرية عزون شرق مدينة قلقيلية بالضفة الغربية.

وشنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات ومداهمات وفتشت منازل في القرية معظمها لذوي شهداء وأسرى. ونقلت المعتقلين إلى معسكر لجيش الاحتلال قرب البلدة، حيث تجري معهم تحقيقا ميدانيا، كما أغلقت مداخل البلدة.

◾️ عاجل| قوات الاحتلال تعتقل المحرر زياد داود ونجله خالد بعد اقتحام منزله في مدينة قلقيلية، للضغط عليهم من أجل تسليم نجلهم المطارد. pic.twitter.com/tMjI0TOQ3d — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) May 13, 2024

كما دمّرت نصبا تذكاريا لأحد الشهداء، في حين تمركزت عناصر من جيش الاحتلال أمام مدخل مستشفى عمر القاسم وسط القرية.

ومن جانبه، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة شاب بالرصاص المطاطي في الكتف، إضافة لحالات اختناق بالغاز خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية تل، جنوب غرب نابلس في الضفة الغربية.

وقال المركز الفلسطيني للإعلام إن "مليشيات المستوطنين هاجمت أطراف بلدة جالود جنوب شرق نابلس وأشعلت النار بمركبة واعتدت على أحد المنازل".

◾ تغطية صحفية: " جانب من الاقتحام المستمر لبلدة عزون شرق قلقيلية" pic.twitter.com/h27YZlfiHd — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) May 13, 2024

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية "تل" جنوب غرب نابلس بالضفة الغربية، وقرية المغير شمال شرق رام الله.

وأيضا، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي المسجد العمري في مدينة البيرة، واعتقلت شابا واعتدت عليه بالضرب المبرح خلال اقتحام المدينة.

يذكر أن الاحتلال بموازاة حربه على غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، صعّد عملياته بالضفة مخلفا 498 شهيدا ونحو 5 آلاف جريح، حسب معطيات وزارة الصحة الفلسطينية.

وارتفع عدد المعتقلين في الضفة الغربية المحتلة إلى 8 آلاف و710 فلسطينيين منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وفق أرقام جديدة صادرة عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير.