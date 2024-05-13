"أوقفوا الهولوكوست بغزة".. مظاهرات بمدن مغربية نصرة لفلسطين

شهدت عدة مدن مغربية -أمس الأحد- وقفات تضامنية للمطالبة بإنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ووقف التصعيد الإسرائيلي في مدينة رفح جنوب القطاع.

وقال مراسل الجزيرة إن المتظاهرين عبروا عن تضامنهم مع الحراك الطلابي في الجامعات الأميركية والأوروبية وطالبوا بوقف التطبيع ومقاطعة منتجات الدول الداعمة لإسرائيل.

وطالب الآلاف من المحتجين بالسماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة الذي تشن عليه إسرائيل حربا منذ 7 شهور، في وقت تواصل فيه إسرائيل إغلاق معبري رفح وكرم أبو سالم منذ أسبوع أمام هذه المساعدات.

وأبرز المدن التي شهدت مظاهرات هي المحمدية والدار البيضاء والقنيطرة وأزمور. وردد المحتجون أيضا هتافات تطالب بحماية الفلسطينيين في غزة، ومنع إسرائيل من تهجير الفلسطينيين من القطاع.

وحملوا أعلام فلسطين وصور أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، ورددوا هتافات منها "يا أحرار في كل مكان، لا صهيون ولا أميركان".

كما هتفوا "تحيا الحركة الطلابية" في إشادة بالحراك الطلابي المتواصل في جامعات غربية تنديدا بحرب الإبادة الإسرائيلية على غزة. ورفعوا لافتات كتب عليها "كلنا غزة"، و"أوقفوا الهولوكست بغزة".

وخلفت الحرب على غزة أكثر من 113 ألفا بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وحوالي 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف الحرب فورا، وكذلك رغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية وتحسين الوضع الإنساني بغزة.