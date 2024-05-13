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أمير قطر يجري اتصالا هاتفيا بالبرهان

سمو الأمير يعقد جلسة مباحثات رسمية مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية #السودان الشقيقة في قصر لوسيل المصدر: وكالة الأنباء القطرية
أمير دولة قطر (يمين) خلال لقائه البرهان في سبتمبر/أيلول الماضي (وكالة الأنباء القطرية)
13/5/2024

أفاد الديوان الأميري القطري اليوم الاثنين بأن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان.

وفي تدوينة على صفحته بمنصة "إكس"، قال الديوان الأميري إنه "جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك".

المصدر : الجزيرة