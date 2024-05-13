أمير قطر يجري اتصالا هاتفيا بالبرهان

أفاد الديوان الأميري القطري اليوم الاثنين بأن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان.

وفي تدوينة على صفحته بمنصة "إكس"، قال الديوان الأميري إنه "جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك".