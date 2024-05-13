أمير قطر يجري اتصالا هاتفيا بالبرهان
13/5/2024
أفاد الديوان الأميري القطري اليوم الاثنين بأن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان.
وفي تدوينة على صفحته بمنصة "إكس"، قال الديوان الأميري إنه "جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك".
سمو الأمير المفدى يجري اتصالاً هاتفياً مع أخيه فخامة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان الشقيقة. https://t.co/WFzYhG6rBQ
— الديوان الأميري (@AmiriDiwan) May 13, 2024
المصدر : الجزيرة