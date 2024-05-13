أمير قطر يبحث مع رئيس وزراء بريطانيا تطورات غزة

قال الديوان الأميري اليوم الاثنين، إن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تلقى اتصالا من رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك وبحثا التطورات في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكد مكتب سوناك أن رئيس الوزراء ثمن -خلال الاتصال- الجهود القطرية بشأن المفاوضات، مشيرا إلى أهمية التوصل إلى اتفاق يضمن الإفراج العاجل عن الأسرى والمحتجزين وإدخال المزيد من المساعدات إلى غزة والمضي قدما نحو وقف دائم ومستدام لإطلاق النار.

وأضاف أن سوناك أعرب عن قلقه بشأن تداعيات التوغل العسكري الواسع في رفح، وأطلع أمير قطر على جهود بريطانيا لضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع، لافتا إلى أن الجانبين اتفقا على ضرورة مواصلة العمل مع الحلفاء للتركيز على التهدئة وأهميتها على صعيد الأمن الإقليمي.

سمو الأمير المفدى يتلقى اتصالاً هاتفياً من دولة السيد ريشي سوناك رئيس وزراء المملكة المتحدة الصديقة. https://t.co/sgpFvGlY3b — الديوان الأميري (@AmiriDiwan) May 13, 2024

وأشاد مكتب سوناك بالعمل الذي قامت به دولة قطر مؤخرا لدعم أولئك الذين ما زالوا يواجهون العواقب المدمرة جراء الحرب الروسية في أوكرانيا، بما في ذلك جهودها للم شمل الأطفال الأوكرانيين مع أسرهم، مؤكدا ترحيب الجانبين بالشراكة التجارية الثنائية والتعاون الدفاعي بين المملكة المتحدة وقطر.