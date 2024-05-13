أخبار

أبو عبيدة: نتيجة القصف الصهيوني الهمجي انقطع اتصالنا بمجاهدين يحرسون 4 أسرى صهاينة بينهم هيرش جولدبيرغ بولين

13/5/2024-|آخر تحديث: 13/5/202406:38 م (بتوقيت مكة المكرمة)

التفاصيل بعد قليل..

المصدر : الجزيرة