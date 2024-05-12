مسؤولة أممية: الإبادة الجماعية في غزة تذكرنا بالهولوكوست

قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين فرانشيسكا ألبانيز إن الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين تذكّرنا بالهولوكوست (المحرقة).

جاء ذلك في كلمة ألقتها أمس السبت خلال افتتاح "المنتدى الاجتماعي مغرب-مشرق" في تونس تحت شعار "فلسطين مستقبلنا.. حرب الإبادة على غزة تمثل تحديا للقيم الإنسانية والديمقراطية".

وفي معرض حديثها عن الهجمات الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة قالت ألبانيز "كيف يمكننا تجاهل ما يحدث في غزة الآن؟ هذه مأساة".

ولفتت إلى انتهاكات حقوق الإنسان في غزة وإلى استشهاد 35 ألف شخص على يد القوات الإسرائيلية، بينهم نحو 15 ألف طفل، مشددة على أن إسرائيل تهدف بهذه الهجمات إلى الانتقام من جميع الفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة والضفة الغربية.

ودعت في هذا السياق المجتمع الدولي إلى التحرك لوقف الهجمات الإسرائيلية، مضيفة "أقول دون تردد إن ما يحدث في غزة ليس حربا، بل إبادة جماعية، ورغم أن الدول الغربية غير مرتاحة لاستخدام كلمة إبادة جماعية، لكن الإبادة الجماعية في غزة تذكرنا بالهولوكوست".

وتطرقت المقررة الأممية في كلمتها أمام المؤتمر -الذي يختتم أعماله اليوم الأحد- إلى الاحتجاجات المناهضة للهجمات الإسرائيلية في غزة، قائلة "يجب علينا دعم الحركات الطلابية في جميع أنحاء العالم".

وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حربا مدمرة على قطاع غزة تسببت بسقوط عشرات الآلاف من الضحايا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وخلفت دمارا وخرابا واسعين وكوارث صحية وبيئية وأزمات إنسانية، مما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى الإبادة الجماعية.