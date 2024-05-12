في حديثه عن المهاجرين.. ترامب يقرأ كلمات أغنية "الثعبان"

قرأ الرئيس الأميركي السابق المرشح حاليا لخوض السباق إلى البيت الأبيض، دونالد ترامب، كلمات أغنية قال إنها تُشبّه المهاجرين بثعبان وذلك خلال تجمع انتخابي في نيوجيرزي.

وخاطب ترامب أمس السبت أنصارا له تجمعوا في وايلدوود في واحد من أول تجمعات حملته الانتخابية منذ بدء محاكمته الجنائية في نيويورك قائلا: "إنها أغنية تسمى الثعبان وتتحدث عن الهجرة غير الشرعية ومدى غباء ما نفعله الآن".

وتروي كلمات الأغنية التي تلاها ترامب قصة امرأة تهتم بثعبان ضعيف عثرت عليه قبل أن تموت مسمومة بلدغة منه. واعتبر ترامب أن "هذه هي قصة بلدنا".

وأغنية "الثعبان" كتبها أميركي من أصل أفريقي ناشط في مجال الحقوق المدنية ولاقت شهرة من خلال مغني السول آل ويلسون عام 1968. وهي لا تتحدث عن الهجرة، لكن ترامب يستخدم كلماتها بانتظام للحديث عنها، وقد فعل ذلك أول مرة عام 2016 وفق صحيفة واشنطن بوست.

تسميم الدم

ويستخدم الرئيس الجمهوري السابق، الذي سيواجه الرئيس الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني، خطابا عنيفا بشكل متزايد تجاه المهاجرين في الولايات المتحدة.

وقبل بضعة أشهر قال الجمهوري إن المهاجرين "يسممون دم" الولايات المتحدة، وهي تصريحات قوبلت بسيل من الانتقادات. واتهمه فريق حملة بايدن بتقليد أدولف هتلر.

وخلال حملته الرئاسية الأولى عام 2015 أثار ترامب صدمة بسبب تصريحات له حول المهاجرين غير الشرعيين الذين وصفهم بأنهم "مغتصبون".

ثم وعد ببناء جدار ضخم على الحدود البالغ طولها 3 آلاف كيلومتر مع المكسيك لمنع المهاجرين من دخول الأراضي الأميركية، وهو مشروع لم ينجز.