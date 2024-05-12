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عاجل | إذاعة الجيش الإسرائيلي: إصابة نائب مراقب المنظومة الدفاعية الجنرال يوغيف بار شاشيت بالقطاع الجمعة الماضية

12/5/2024-|آخر تحديث: 12/5/202412:35 ص (بتوقيت مكة المكرمة)

التفاصيل بعد قليل..

المصدر : الجزيرة