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أخبار
عاجل | إذاعة الجيش الإسرائيلي: إصابة نائب مراقب المنظومة الدفاعية الجنرال يوغيف بار شاشيت بالقطاع الجمعة الماضية
12/5/2024
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آخر تحديث: 12/5/2024
12:35 ص (بتوقيت مكة المكرمة)
التفاصيل بعد قليل..
المصدر : الجزيرة
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