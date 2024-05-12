شاهد.. القسام تستهدف دبابة إسرائيلية بقذيفة مضادة للدروع في جباليا

بثت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- فيديو لاستهداف دبابة إسرائيلية شرقي مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

ووفق بيان القسام، استُهدفت دبابة الاحتلال اليوم الأحد بقذيفة "الياسين 105" المضادة للدروع، والتي ذاع صيتها خلال الحرب الحالية.

ومنذ صباح اليوم أعلنت القسام في سلسلة بيانات -عبر حسابها في تليغرام- عن استهداف دبابات وناقلات جند إسرائيلية في إطار تصدي مقاتليها للتوغل الإسرائيلي شرقي جباليا.

في الجهة المقابلة، أعلن جيش الاحتلال، إصابة 50 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية في القطاع، وذلك في أكبر حصيلة يومية من الإصابات منذ بدء حربه على غزة.

ودأبت كتائب القسام في غزة على توثيق عملياتها ضد قوات وآليات جيش الاحتلال في مختلف محاور القتال منذ بدء العملية البرية الإسرائيلية في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وظهرت خلال المقاطع المصورة تفاصيل كثيرة عن العمليات التي نفذت ضد قوات الاحتلال.