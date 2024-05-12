روسيا تعلن إسقاط مسيرات وصواريخ أوكرانية في هجوم ليلي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 6 طائرات مسيرة هجومية وصاروخين باليستيين أطلقتها أوكرانيا في أثناء الليل مستهدفةً الأراضي الروسية.

وقالت الوزارة اليوم الأحد إنه تم إسقاط صاروخين باليستيين تقليديين من طراز توشكا فوق منطقة بلغورود غربي روسيا.

وأوضحت أن 3 من الطائرات أسقطت فوق منطقة بريانسك و2 فوق ليبيتسك، في حين تم اعتراض واحدة فوق فولغوغراد.

وكان حاكم مقاطعة بيلغورود قد ذكر أمس السبت أن امرأة قتلت و29 أصيبوا، بينهم طفل، في قصف للقوات المسلحة الأوكرانية على مقاطعة بيلغورود.

وتقول روسيا إن القوات الأوكرانية تستهدف بشكل شبه يومي المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وجمهورية القرم بالطائرات المسيرة والصواريخ. كما تستخدم روسيا السلاح ذاته في هجماتها على أوكرانيا.