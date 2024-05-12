رسائل الغزيين لمشاهير العرب المشاركين "بالترند الهندي"

"شكرا يا عرب"؛ هذه العبارة كتبها الناشط الصحفي هاني أبو رزق من أهالي غزة في تدوينة شكر فيها تفاعل المشاهير العرب مع ما يسمى "الترند الهندي" الذي انتشر خلال الأيام الماضية على منصات التواصل ويُظهر الرقص على أنغام أغنية هندية مع تغيير ملامح الوجه.

وقال أبو رزق في تدوينه عبر حسابه على إنستغرام: "الترند الهندي والأغاني الهابطة عملت انتشارا أوسع من أخبار غزة والإبادة إلي بتصير فيها"، وختم تدوينته بعبارة "شكرا يا عرب".

وكتب الداعية الفلسطيني محمود الحسنات تدوينة عبر حسابه على منصة إكس قال فيها: "غزة تصرخ وغيرها يرقص على الترند الهندي !!".

غزة تضرخ وغيرها يرقص على الترند الهندي !! — محمود الحسنات | Mahmoud Alhasanat (@hasanatmah) May 11, 2024

ووجهه الناشط صالح الجعفراوي رسالة إلى المشاهير العرب المشاركين بالترند الهندي قال فيها: "مشاهير الإنستغرام العرب، استحوا على دمكم شوية ووقفوا تفاهة، عارفين زهقناكم معنا، صرلنا 217 أيام بنموت بس معلش تحملونا كمان شوية بعينكم الله".

ويكمل صالح: "مشاهير الغرب واقفون معنا أكثر منكم عيب عليكم".

أما عبد الله العطار فعلق على الترند الهندي ومشاركة المشاهير به بالقول: "مشاهير العالم وين مشغولين، ترند هابط عمل انتشارا أوسع من أخبار غزة والإبادات التي بتصير فيها بينما يجتهد طلاب أميركا بالوقفات والاحتجاجات تضامنا مع غزة وفلسطين" .

ونشر العطار مقطع فيديو دمج فيه مشاركة مشاهير في رقصة الترند الهندي ومشاهد من غزة خاصة الأطفال الذين يتعرضون لحرب إبادة منذ أكثر من 7 أشهر.

وخرجت الناشطة نور النجار بمقطع فيديو وعلقت على مشاركة المشاهير بالترند الهندي، بالقول: "شفت ناشطة أميركية تبكي بحرقه عن المشاهد التي تجري في غزة بسبب الحرب الإسرائيلية، وعملت مقارنة لبعض الناشطات العرب وجدتهم مشاركين في الترند الهندي"، ووجهت عاشور رسالة لهم وقالت: "بدلا من مشاركتكم بهذا الترند، شاركوا المقاطع القادمة في غزة".

وعلق بعض المغردين بالقول: "مشهورات وسائل التواصل الاجتماعي يرقصن على الترند الهندي وغزة تباد وللأسف التفاعل ومشاهدات الفيديوهات التي تنشر من قبلهن بالملايين…! قاطعوا هذه الفئة مثلما تقاطعوا المنتجات الداعمة للكيان الصهيوني".

وسخر مدونون من مشاركة مشاهير ومشهورات العرب بالترند الهندي فقالوا: "منافسه شرسة بين الغرب الذين يطبقون الدعم لغزة وبين العرب الذين يطبقون الترند الهندي".

المشهورات على بالهم الترند الهندي مواجيب و لازم يسوونه — i.bsbosa (@i_bsbosa) May 11, 2024

منافسه شرسه بين الغرب الذين يطبقون الدعم لغزه وبين العرب الذين يطبقون الترند الهندي

ايها العرب المسلمون سددوا رمي اخوانكم بالدعاء اكثروا من قول: اللهم سدد رميهم وثبت أقدامهم

اللهم ريحآ هوجاء على اليهود الغاشمين تقتلع جذورها وتدك معاقلهم وتلفح وجوههم بحرها ولهيبها ياقوي ياعزيز — آلعليآ آلعدوآنيه (@Aloosh935468806) May 12, 2024

وعلق آخرون على مشاركة الترند الهندي بالقول إنه: "عندما ترى طلاب الجامعات والشعوب الغربية ومشاهير الغرب متضامنين مع القضية ومع شعب غزة. وترى أن مشاهير العرب أكبر همهم الترند الهندي أو المحتوى البايخ في الوقت الذي يقتل فيه الأطفال والنساء في غزة فقد وجب علينا حظرهم".