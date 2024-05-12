حزب الله يعلن استهداف آلية إسرائيلية تحمل تجهيزات تجسسية

أعلن حزب الله مهاجمته هدفين إسرائيليين قبالة الحدود الجنوبية للبنان وفي مزارع شبعا المحتلة، في حين شنت المقاتلات الإسرائيلية سلسلة غارات في المناطق الجنوبية للبنان.

وقال الحزب إنه قصف بالصواريخ الموجّهة آلية إسرائيلية تحمل تجهيزات تجسسية واستهدف تجهيزات فنية أخرى في ثكنة راميم مؤكدا تدميرها.

كما استهدف الحزب بالصواريخ الثقيلة انتشارا لجنود إسرائيليين في محيط موقع زبدين، مؤكدا تحقيق إصابة مباشرة.

وأفاد مراسل الجزيرة بإطلاق صاروخين من جنوب لبنان باتجاه موقع الرادار في مزارع شبعا المحتلة.

في الأثناء، شنت المقاتلات الإسرائيلية 4 غارات على محيط بلدة راشيا الفخّار وغارة على محيط بلدة كفرشوبا، كما قصفت المدفعية محيط بلدة شبعا جنوبي لبنان.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول يتبادل حزب الله وفصائل لبنانية وفلسطينية من جهة مع الجيش الإسرائيلي من جهة أخرى قصفا يوميا متبادلا، أسفر عن قتلى وجرحى بين الطرفين، أغلبهم في لبنان.

ويقول حزب الله والفصائل الأخرى إنها تشن هجمات ضد الجيش الإسرائيلي "تضامنا مع قطاع غزة" الذي يتعرض منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول لحرب إسرائيلية مدمرة بدعم أميركي.

وتواصل إسرائيل حربها المدمرة رغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".