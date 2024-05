بالكوفية وعلم فلسطين.. خريجو كلية بيتزر يردون على رئيسها الرافض للمقاطعة

اختار خريجو كلية بيتزر الأميركية الرد على رئيس مجلس الكلية ستروم ثاكر، الذي رفض مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها، الرد عليه خلال حفل التخرج، الذي أقيم أمس السبت 11 مايو/أيار 2024، عبر ارتداء الكوفية وإهدائه عَلم فلسطين.

ووثق مقطع فيديو، انتشر على شبكات التواصل الاجتماعي، لحظة صعود عدة طلاب إلى منصة التتويج متوشحين بالكوفية، وفي يد كل واحد منهم علم فلسطين، وحينما صعد كل منهم للتكريم صافح رئيس الكلية ستروم ثاكر ومنحه علما فلسطينيا صغيرا.

Students in keffiyeh stoles hand Palestinian flags to President Thacker, who worked with the Board of Trustees to refuse divestment from israeli genocide & veto an academic boycott resolution endorsed by Pitzer’s highest democratic body. https://t.co/7OaS97Al2V pic.twitter.com/IT6QzT7sy3

— National Students for Justice in Palestine (@NationalSJP) May 11, 2024