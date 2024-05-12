مفاوضات في جوبا لبحث إيصال المساعدات الإنسانية للسودان

كشفت مصادر محلية عن إرسال الحكومة السودانية، وفدا إلى جوبا غدا الاثنين للتفاوض مع الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو.

وذكرت صحيفة الكرامة السودانية أن اللقاء سيبحث سُبل إيصال المساعدات الإغاثية إلى مناطق الحكومة والحركة في جبال النوبة.

وكان الجنرالان الفريق أول شمس الدين كباشي عضو مجلس السيادة نائب القائد العام للجيش وعبد العزيز آدم الحلو زعيم الحركة الشعبية اتفقا على تمرير الإغاثة إلى مناطق سيطرة كليهما دون معوقات في 4 مايو/أيار الجاري، بعد مباحثات ناجحة جمعتهما بجوبا بوساطة دولة جنوب السودان.

واتفق الطرفان على أن تجتمع وفود تمثل الحكومة والحركة الشعبية في غضون أسبوع لوضع الاتفاق التفصيلي أمام القيادة العليا في الطرفين والوسيط الجنوب سوداني.

ويشهد السودان منذ أبريل/نيسان من العام الماضي قتالا عنيفا بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو (حميدتي) تسبب في مصرع آلاف السودانيين ونزوح الملايين إلى دول مجاورة.

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن 25 مليون شخص، أي أكثر من نصف السودانيين، يحتاجون إلى المساعدات، كما تشير إلى أن 18 مليونا منهم على الأقل يعانون بسبب انعدام الأمن الغذائي.