الجيش الأميركي يعلن إسقاط 4 مسيّرات حوثية

أعلنت القيادة العسكرية الأميركية الوسطى أن قواتها أسقطت 4 مسيّرات تابعة لجماعة أنصار الله (الحوثيون) في واقعتين منفصلتين بالبحر الأحمر وخليج عدن، في وقت تفقّد وزير البيئة اليمني موقع غرق السفينة "روبيمار" في البحر الأحمر بعد استهدافها من قبل الحوثيين في فبراير/شباط الماضي.

وفي بيان لها أوضحت القيادة الوسطى الأميركية أن 3 من المسيّرات الحوثية الأربع أُسقطت فجر أمس السبت في منطقة البحر الأحمر، أما الرابعة فسقطت فوق خليج عدن أول أمس الجمعة.

ووصف البيان تلك المسيّرات بأنها "كانت تهديدا وشيكا لقوات التحالف والبواخر في المنطقة"، لكنها أشارت إلى عدم تسجيل إصابات أو أضرار.

في غضون ذلك، تفقّد وزير المياه والبيئة اليمني توفيق الشرجبي وعدد من المسؤولين أمس السبت موقع غرق السفينة "روبيمار" في البحر الأحمر لتقييم الوضع والمراقبة من كثب لاستيضاح ما إذا كانت شحنات المبيدات والأسمدة غير العضوية على متن السفينة قد بدأت بالتسرب إلى المياه.

وتوجد السفينة قبالة سواحل مدينة المخا المطلة على باب المندب والواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية، وغرقت السفينة في مارس/آذار الماضي بعد نحو أسبوعين من هجوم بصاروخ باليستي أطلقته جماعة الحوثي وتسبب في إصابة السفينة ثم غرقها تدريجيا.

وفي 3 مارس/آذار الماضي حذرت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) من مخاطر بيئية محتملة في حال تسرب 21 ألف طن من سماد كبريتات فوسفات الأمونيوم كانت تحملها السفينة.

وفي 18 فبراير/شباط الماضي أعلنت جماعة الحوثي استهداف سفينة الشحن "روبيمار" في البحر الأحمر بصواريخ بحرية عدة، مما أدى إلى تعرضها لإصابة بالغة أسفرت عن غرقها.

وتضامنا مع قطاع غزة -الذي يواجه منذ نحو 7 أشهر حربا إسرائيلية مدمرة بدعم أميركي- استهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر.

ومع تدخّل واشنطن ولندن واتخاذ التوتر منحى تصعيديا لافتا في يناير/كانون الثاني الماضي أعلنت جماعة الحوثي أنها باتت تعتبر كافة السفن الأميركية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.