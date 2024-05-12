الجزيرة نت تطلق صفحة متخصصة في الشأن الأفريقي

أطلقت الجزيرة نت اليوم الأحد صفحة جديدة على بوابتها الرئيسية تعنى بالشأن الأفريقي في مجالات عدة، هي الأخبار والتقارير الخاصة والسياحة والسفاري والمعالم وألبومات الصور.

ويأتي إطلاق الصفحة في إطار التوسع النوعي والجغرافي الذي يسعى إليه الموقع من أجل الوصول إلى جمهوره في أفريقيا التي يتحدث العربية نحو 150 مليونا من سكانها غير العرب وتجذبهم الثقافة الإسلامية ويتفاعلون مع القضايا الإسلامية بحكم الانتماء الديني لقطاع كبير منهم.

ويقول مدير موقع الجزيرة نت سعيد حميدي إن إطلاق الصفحة يعكس اهتمام الموقع بأفريقيا التي كثيرا ما غابت عنها التغطيات الصحفية ولا يذكرها الإعلام إلا في الكوارث والمجاعات على الرغم من أن القارة غنية بمواردها الضخمة وذات تنوع اقتصادي وثقافي واجتماعي كبير.

كما تهدف الصفحة إلى إبراز مكامن هذه القارة البكر التي تتنافس عليها الدول العظمى لأجل الموارد الطبيعية المتنوعة التي تمتلكها ويسعى الجميع لأن يكون لهم موطئ قدم فيها.

ويقوم العمل في مرحلته الأولى على طاقم تحريري محترف ينتشر في مناطق عدة بالقارة ويزود الموقع بالتقارير والفيديوهات والصور، ويتابع القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

وستسعى الصفحة في مرحلة لاحقة إلى إقامة شراكات رعاية واتفاقيات تعاون وتزويد بالمحتوى مع بعض الشركات والمؤسسات العاملة في المجالات الاقتصادية والسياحية خدمة لجمهورها.

ويمكن الوصول إلى الصفحة عبر الرابط التالي: