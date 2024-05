قلق أممي إزاء مدنيين عالقين وسط معارك بالأسلحة الثقيلة في الفاشر السودانية

أعربت الأمم المتحدة عن قلقها حيال تقارير تحدثت عن استخدام "أسلحة ثقيلة" في القتال الدائر بمدينة الفاشر السودانية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وقالت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان كلمنتين نكويتا سلامي إن مدنيين أصيبوا بجروح نقلوا على إثرها إلى مستشفى الفاشر، فيما "وجد مدنيون آخرون أنفسهم عالقين وسط معارك عنيفة بينما كانوا يحاولون الفرار" من المدينة الواقعة في إقليم دارفور.

وأضافت سلامي أن "استخدام أسلحة ثقيلة وشن هجمات في المناطق المكتظة بالسكان في وسط الفاشر ومحيطها" يتسببان في "سقوط كثير من الضحايا"، داعية "جميع الأطراف" إلى تجنيب المدينة القتال.

وكانت "لجنة مقاومة الفاشر" -وهي تجمع لعدد من الناشطين السودانيين- قد ذكرت أول أمس الجمعة أن "اشتباكات عنيفة" اندلعت بين الجيش وقوات الدعم السريع في الفاشر بولاية شمال دارفور غربي السودان.

ووفقا للجنة، فقد سقطت القاذفات والمدافع الثقيلة "بشكل عشوائي في منازل المواطنين، وأدت إلى وقوع إصابات وسط المدنيين، بعضها وصل المستشفى الجنوبي بالمدينة"، دون تحديد طبيعة الإصابات.

وشددت المسؤولة الأممية على أن أعمال العنف هذه "تهدد حياة أكثر من 800 ألف شخص يعيشون" في المدينة.

The flames of war in #Sudan are threatening to engulf El Fasher. Reports of intensifying clashes in the city are deeply alarming.

The people of Darfur need more food, not more fighting. The parties must uphold their obligation to keep civilians safe and immediately de-escalate.

— Martin Griffiths (@UNReliefChief) May 10, 2024