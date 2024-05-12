أبرز تطورات اليوم الـ219 من الحرب الإسرائيلية على غزة

في اليوم الـ219 للعدوان الإسرائيلي على غزة، تكبد جيش الاحتلال الإسرائيلي أكبر خسائره اليومية منذ بدء حربه على القطاع، في حين بثت المقاومة تسجيلا مصورا لاستهداف إحدى الدبابات ونشرت مشاهد لعمليات عدة.

اعترف الاحتلال بأكبر حصيلة يومية من الإصابات منذ بدء الحرب، حيث تتصدى المقاومة الفلسطينية لقواته في 3 جبهات، معلنة تنفيذ سلسلة من العمليات والكمائن واستهداف نحو 8 دبابات، فضلا عن إطلاق صواريخ على كبرى مدن غلاف القطاع.

وقال الجيش الإسرائيلي إن 50 من ضباطه وجنوده أصيبوا خلال المعارك في يوم واحد، مما يرفع العدد المعلن لجرحاه منذ بداية الحرب إلى 3415 جريحا، بينهم 526 أصيبوا بجروح خطيرة.

وينفذ جيش الاحتلال حاليا عمليات في جباليا شمالي القطاع، وفي حي الزيتون بمدينة غزة، وفي الأحياء الشرقية لمدينة رفح جنوبا، تحت غطاء من القصف المكثف الذي أسفر عن استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين وتهجير كثير من العائلات.

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عمليات نوعية

من جانبها، أعلنت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- تنفيذ سلسلة من العمليات والكمائن ضد قوات الاحتلال منذ صباح اليوم، كما قصفت عسقلان وسديروت بدفعات من الصواريخ.

واستهدفت القسام ما لا يقل عن 8 دبابات إسرائيلية، وهو ما أدى لاشتعال النيران في بعضها ومقتل من فيها من الجنود، وفقا لما أعلنته عبر تلغرام.

وبثت القسام تسجيلا مصورا لاستهداف إحدى الدبابات من طراز ميركافا، حيث أسقطت قذيفة مضادة للدروع بواسطة طائرة مسيرة على الدبابة شرق مخيم جباليا. كما نشرت مشاهد لعمليات عدة، بين قصف بقذائف الهاون واستهداف للدبابات.

معارك رفح

وفي جنوب القطاع، قالت كتائب القسام إنها استهدفت جنود الاحتلال وآلياته المتوغلة داخل معبر رفح البري بقذائف الهاون على دفعتين منفصلتين.

كما أعلنت سرايا القدس أنها قصفت بوابل من قذائف الهاون من العيار الثقيل جنود الاحتلال وآلياته في حي الشوكة شرق رفح.

وقبل نحو أسبوع، بدأ جيش الاحتلال الهجوم على الأحياء الشرقية لمدينة رفح بعد ساعات قليلة من إعلان حركة حماس موافقتها على مقترح الوسطاء لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

حماس تستهجن

وعلى الصعيد السياسي، استهجنت حركة حماس تصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن التي قال فيها إن وقف إطلاق النار مرهون بإطلاق الحركة سراح المحتجزين في القطاع.

واعتبرت حماس تصريحات بايدن تراجعا عن نتائج الجولة الأخيرة من المفاوضات في القاهرة التي أفضت إلى موافقة الحركة على مقترح الوسطاء المصريين والقطريين، بعلم واطلاع الوسيط الأميركي.

هل تصبح فلسطين عضوا في الأمم المتحدة بعد التصويت الساحق لصالحها في الجمعية العامة؟#شبكات #حرب_غزة pic.twitter.com/cAS6aRpopS — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) May 12, 2024

في السياق، قالت تقارير إعلامية إسرائيلية إن قادة في الجيش والأجهزة الأمنية زادوا من انتقاداتهم وضغوطهم على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وسط مخاوف من "تآكل الإنجازات العسكرية" بسبب تأخير القرار السياسي في عدة مسائل.

وأوردت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أن المؤسسة العسكرية الأمنية تطالب نتنياهو بحسم الموقف سريعا واتخاذ قرار في قضيتين مهمتين، حسب وصفها "من يحكم غزة بعد حماس، والمصادقة على شراء سربين من الطائرات الحربية الحديثة من الولايات المتحدة".

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مصر تعتزم التدخل

من جانب خر، أعلنت مصر اعتزامها التدخل رسميا لدعم دعوى جنوب أفريقيا في قضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية بسبب حربها المستمرة على غزة، في حين ثمّنت حماس موقف القاهرة.

وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية نشر على صفحتها في فيسبوك، أعلنت القاهرة التدخل رسميا لدعم الدعوى الجنوب أفريقية للنظر في انتهاكات إسرائيل لالتزاماتها باتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة.

الجبهة الشمالية

وعلى الحدود اللبنانية شمالا، أعلن حزب الله مهاجمته هدفين إسرائيليين قبالة الحدود الجنوبية للبنان وفي مزارع شبعا المحتلة، كما شنت المقاتلات الإسرائيلية سلسلة غارات في المناطق الجنوبية للبنان.

وقال الحزب إنه قصف بالصواريخ الموجّهة آلية إسرائيلية تحمل تجهيزات تجسسية واستهدف تجهيزات فنية أخرى في ثكنة راميم مؤكدا تدميرها. كما استهدف الحزب بالصواريخ الثقيلة انتشارا لجنود إسرائيليين في محيط موقع زبدين، مؤكدا تحقيق إصابة مباشرة.

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