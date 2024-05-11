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200 قتيل بسبب فيضانات مفاجئة في أفغانستان

Afghan residents gather near a damaged house after heavy rainfall in Herat on March 12, 2024. (Photo by Mohsin Karimi / AFP)
أحد المنازل التي هدمت بسبب الأمطار الغزيرة (الفرنسية)
11/5/2024

أعلنت إدارة الكوارث الطبيعية الأفغانية مصرع أكثر من 200 شخص، جراء الفيضانات التي تجتاح مناطق عدة في ولاية بغلان شمال شرقي أفغانستان.

وقال رئيس إدارة الكوارث إن الفيضانات هدمت عدة منازل في مناطق بوركا ونهرين، وتضررت 4 مديريات في الولاية، وأضاف أن البحث ما زال جاريا عن مفقودين، وطالبت السلطات المحلية الحكومة المركزية بإرسال مساعدات عاجلة وفرق إنقاذ لإجلاء المصابين.

من جانبها، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول بإدارة الكوارث في ولاية بغلان أن "الأمطار الموسمية الغزيرة تسببت في الفيضانات، ولم يكن السكان على استعداد للتعامل مع الكارثة"، مما أدى إلى مقتل العشرات في يوم واحد.

ومنذ منتصف أبريل/نيسان الماضي، تسببت الفيضانات في مقتل عشرات الأشخاص في عدة ولايات أفغانية، ولم تسلم أي منطقة منها، بحسب السلطات. كما غمرت المياه مساحات زراعية مترامية في بلد يعتمد 80% من سكانه البالغ عددهم أكثر من 40 مليون نسمة على الزراعة من أجل بقائهم.

وشهدت أفغانستان شتاء جافا جدا وتعاني من اضطرابات مناخية. ويؤكد خبراء أن البلد الذي مزقته الحرب خلال 4 عقود، هو من بين أفقر البلدان في العالم وأقلها استعدادا لمواجهة عواقب تغيّر المناخ.

An Afghan woman carrying a child walks along a street covered in wet mud following flash floods in Herat on May 5, 2024. (Photo by Mohsen KARIMI / AFP)
آثار السيول في منطقة هرات (الفرنسية)
المصدر : الجزيرة + الفرنسية