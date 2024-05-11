شهداء في قصف مكثف على رفح وشمال القطاع

نفذ الجيش الإسرائيلي اليوم السبت قصفا مكثفا على عدة مناطق في قطاع غزة مما أوقع العديد من الشهداء، وواصل عملياته شرق رفح، حيث تواصل المقاومة الفلسطينية التصدي له.

ومنذ وقت مبكر اليوم، شن جيش الحتلال غارت جوية وقصفا مدفعيا على رفح في الجنوب، وعلى بلدات ومخيمات وسط القطاع، وأحياء في مدينة غزة وجباليا وبيت لاهيا شمالا.

وقصفت طائرات الاحتلال فجرا منزلا لعائلة الصحفي بهاء عكاشة في حي القصاصيب بمخيم جباليا شمالي القطاع مما أسفر عن شهداء وجرحى.

استشهاد الصحفي بهاء عكاشة وزوجته ونجله جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلًا في حي القصاصيب بمخيم جباليا شمال قطاع غزة الليلة#فيديو #حرب_غزة pic.twitter.com/7pTu4Ra8so — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) May 11, 2024

وبين الشهداء الصحفي بهاء عكاشة وزوجته وطفله وعدد من أفراد أسرته، وما زال هناك عدد من المفقودين تحت الأنقاض.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن غارات أخرى استهدفت بالتزامن منطقة الشيخ زايد وبيت لاهيا شمالي القطاع أيضا.

أحياء غزة

وفي مدينة غزة، تصاعدت الغارات الإسرائيلية على الأحياء السكنية مما أسفر عن شهداء ودمار في المباني.

فقد أفاد مراسل الجزيرة بوقوع شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي لمنزل عائلة صيام في بلدة غزة القديمة وسط المدينة.

وفي حي الصبرة جنوب المدينة، أفاد مراسل الجزيرة بسقوط شهداء وإصابة أخرين جراء قصف إسرائيلي طال مربعا سكنيا يشمل عددا من المنازل.

وكان المراسل أفاد قبل ذلك باستشهاد وإصابة فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة عبد العال في شارع اليرموك وسط مدينة غزة.

كما تعرض حي الزيتون في غزة أمس لقصف إسرائيلي عنيف بالطيران الحربي، أسفر عن شهداء وجرحى، في حين قال مراسل الجزيرة إن قوات الاحتلال المتوغلة في الحي اشتبكت مع مقاومين فلسطينيين.

وفي وسط القطاع، استشهد فلسطينيون بينهم أطفال فجر اليوم جراء قصف إسرائيلي على منزل لعائلة الخطيب شرقي بلدة الزوايدة.

كما قال مراسل الجزيرة إن قصفا إسرائيليا استهدف فجر اليوم منزلا لعائلة قنديل في مخيم المغازي وسط القطاع مما أسفر عن جرحى.

وفي المخيم الجديد بالنصيرات بالمنطقى الوسطى أيضا، استشهد أمس 10 فلسطينين جراء غارات إسرائيلية استهدفت مربعا سكنيا مأهولا بالسكان.

قصف واشتباكات برفح

وفي جنوبي قطاع غزة، أفاد مراسل الجزيرة بأن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف فجر اليوم وسط وشرقي مدينة رفح.

كما قال المراسل إن غارة إسرائيلية استهدفت حي الجنينة شرقي رفح.

وأضاف أن قوات الاحتلال ألقت قنابل ضوئية في أجواء المنطقة الشمالية الشرقية لرفح بالتزامن مع القصف المدفعي لوسط وشرقي المدينة.

وأكدت فصائل المقاومة الفلسطينية أنها تخوض اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال منذ توغلها شرقي رفح الاثنين الماضي.

ووتسبب التوغل الإسرائيلي في الأحياء الشرقية لرفح في نزوح نحو 110 آلاف فلسطيني، بحسب الأمم المتحدة.

كما تسبب العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة حتى الآن في استشهاد نحو 35 ألفا وإصابة أكثر من 78 ألفا آخرين.