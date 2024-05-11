ذكرت وزارة الخارجية القطرية في حسابها على منصة إكس أن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ناقش مع وفد من الكونغرس الأميركي في الدوحة تطورات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وجهود الوساطة المشتركة لإنهاء الحرب.

وجرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الإستراتيجية الوثيقة بين قطر والولايات المتحدة الأميركية وسبل دعمها وتطويرها.

كما ناقش الجانبان التطورات في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، لا سيما جهود الوساطة المشتركة لإنهاء الحرب على القطاع، بالإضافة إلى آخر المستجدات في المنطقة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا على غزة خلفت أكثر من 113 ألفا بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وحوالي 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتضطلع كل من الولايات المتحدة وقطر ومصر بدور الوساطة في مفاوضات بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل، تهدف إلى وقف إطلاق النار وعقد صفقة تبادل للأسرى.

اتصال هاتفي

من جهة أخرى، تلقى الشيخ محمد بن عبد الرحمن اتصالا هاتفيا من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بحثا خلاله تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت وكالة الأنباء القطرية التي أوردت الخبر إنه جرى خلال الاتصال الهاتفي أيضا التطرق لجهود الوساطة الرامية لإنهاء الحرب على القطاع، وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين، وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل مستدام إلى كافة مناطق القطاع.