اعتصامات بجامعات غربية لدعم غزة والشرطة الأميركية تعتقل 2400 طالب

تواصلت الاعتصامات والمظاهرات المطالبة بوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في عدة جامعات أميركية وأوروبية، في حين أفادت شبكة "سي إن إن" أن الشرطة الأميركية اعتقلت أكثر من 2400 طالب شاركوا باحتجاجات طلابية مناصرة لفلسطين.

وقالت الشبكة إنها أطلعت على سجلات الشرطة وملفات المحاكم، والتي كشفت اعتقال 50 أستاذا جامعيا على الأقل، وأكثر من 2400 طالبا، مع استمرار الاحتجاجات في أكثر من 50 جامعة أميركية.

وفي سياق متصل، عقد منظمون للاحتجاجات الطلابية في العاصمة الأميركية واشنطن اجتماعا مع رئيسة جامعة جورج واشنطن إلين غرينبرغ.

وقال الطلاب في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع إن رئيسة الجامعة أعربت للمرة الأولى عن أسفها للأحداث التي تجري في قطاع غزة، واتفقت معهم على عقد مزيد من الاجتماعات لبحث خطوات لإضفاء مزيد من الشفافية على كيفية إدارة الجامعة لأصولها واستثماراتها.

وفي نفس الجامعة، أعاد طلاب متضامنون مع القضية الفلسطينية نصب خيام في الحرم الجامعي، وذلك بعد يومين من فض الشرطة اعتصامهم السابق.

وقال أحد المنظمين للجزيرة إنهم لا يعرفون مدى تأثير موقف رئيسة الجامعة، لكنهم يعتبرونه خطوة للأمام.

بدورها، أعلنت جامعة أريزونا أنها وضعت رئيس شرطتها في إجازة إجبارية للتحقيق في شكاوى تتعلق بدوره في تفريق مظاهرات طلابية في الجامعة أواخر الشهر الماضي.

وقالت الجامعة في بيان إن مكتب المحقق الخاص التابع لها أصدر أوامر بمراجعة الإجراءات المتعلقة بفض الشرطة لاعتصام طلابي يومي 26 و27 من أبريل، مؤكدة أنها ستعلن نتائج هذه المراجعة عند الانتهاء منها.

وكانت الشرطة قد تدخلت لتفريق المتظاهرين المعارضين لحرب غزة في حرم جامعة أريزونا، واعتقلت العشرات منهم.

اعتصام كامبريدج

وفي بريطانيا، يواصل طلاب جامعة كامبريدج اعتصامهم المفتوح لليوم السادس على التوالي في مخيم التضامن مع فلسطين.

ويهدف الطلبة إلى زيادة الضغوط على جامعتهم للاستجابة لمطالبهم بما فيها سحبُ استثماراتها وإنهاءُ شراكاتها مع الشركات والمؤسسات التي يقولون إنها متواطئة في حرب الإبادة على غزة.

ويلقى المخيم دعما كبيرا من قبل أكاديميين وفنانين وسكان المدينة الذين يزورون المخيم لتقديم الدعم للطلبة المعتصمين.

كما واصل طلاب جامعة أكسفورد اعتصامهم للتضامن مع أهالي غزة لليوم الخامس، كما نظموا عدة فعاليات داخل الجامعة.

وفي فنلندا، استمر الاعتصام الطلابي في جامعة هلسنكي لليوم الخامس على التوالي للتنديد بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأقامت مجموعة "اليهود من أجل العدالة في فلسطين" وقفة تضامنية خلال اعتصام الطلاب في الجامعة.

يأتي هذا في حين تستمر الاعتصامات والمظاعرات الطلابية في عدة جامعات أوروبية، ومنها: جامعات ميلانو وبولونيا وروما بإيطاليا ومدريد ولشبونة في إسبانيا وأمستردام واوترخت وديلفت ولايدن في هولندا.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على القطاع الفلسطيني المحاصر حتى الآن عن استشهاد نحو 35 ألفا وإصابة أكثر من 78 ألفا آخرين، معظمهم أطفال ونساء.