أطفال غزة يتساءلون: ألا نستحق العيش بسلام؟

في محاولة للهروب من آثار الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة يرقص ويغني أطفال نازحون في مدينة دير البلح على واقع أغانٍ وموسيقى تفاعلوا معها، مناشدين العالم للعيش بسلام وأمان كباقي أطفال العالم.

وبتشكيل دائرة راقصة يتأرجح أطفال غزة على بعضهم البعض بلا اكتراث لأصوات القصف والطائرات الحربية، حيث ينغمسون في مجموعة من الحركات الممتعة.

وفي مستشفى دير البلح نظمت مجموعة من الشباب فعالية ترفيهية للأطفال النازحين، بهدف التخفيف من الآثار السلبية الناجمة عن الحرب المستمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتخللت تلك الفعالية -التي أقيمت داخل مستشفى شهداء الأقصى، والذي يستضيف الآلاف من النازحين من مناطق مختلفة في القطاع- أغانٍ للأطفال ورقص يعبران عن الثقافة الشعبية الفلسطينية.