أبو عبيدة: وفاة الأسير نداف بوبلابيل ويحمل الجنسية البريطانية بعد استهداف صهيوني لمكان احتجازه قبل شهر

أبو عبيدة: الأسير نداف بوبلابيل تدهورت صحته ولقي مصرعه لعدم تلقيه الرعاية الطبية بسبب تدمير العدو للمستشفيات

عائلات الأسرى الإسرائيليين تعليقا على إعلان أبو عبيدة: يجب التوصل لصفقة وليس لدينا وقت لإضاعته

عائلات الأسرى الإسرائيليين تعليقا على إعلان أبو عبيدة: هذا نداء استغاثة للحكومة ومن يقف على رأسها