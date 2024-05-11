أبو عبيدة: وفاة الأسير نداف بوبلابيل ويحمل الجنسية البريطانية بعد استهداف صهيوني لمكان احتجازه قبل شهر
11/5/2024-|آخر تحديث: 11/5/202405:00 م (بتوقيت مكة المكرمة)
أبو عبيدة: وفاة الأسير نداف بوبلابيل ويحمل الجنسية البريطانية بعد استهداف صهيوني لمكان احتجازه قبل شهر
أبو عبيدة: الأسير نداف بوبلابيل تدهورت صحته ولقي مصرعه لعدم تلقيه الرعاية الطبية بسبب تدمير العدو للمستشفيات
عائلات الأسرى الإسرائيليين تعليقا على إعلان أبو عبيدة: يجب التوصل لصفقة وليس لدينا وقت لإضاعته
عائلات الأسرى الإسرائيليين تعليقا على إعلان أبو عبيدة: هذا نداء استغاثة للحكومة ومن يقف على رأسها
المصدر : الجزيرة