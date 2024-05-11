أبرز تطورات اليوم الـ218 من الحرب الإسرائيلية على غزة

في اليوم الـ218 للعدوان الإسرائيلي على غزة، واصل جيش الاحتلال قصف مناطق عدة في القطاع، خاصة في رفح ومخيم النصيرات ومدينة غزة، مخلفا مزيدا من الشهداء والجرحى حيث ارتفعت حصيلة العدوان منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 34 ألفا و934 شهيدا، و78 ألفا و572 مصابا.

فيما أفادت فصائل المقاومة في بيانات منفصلة بأنها تستهدف وتقاتل قوات الاحتلال المتوغلة في رفح جنوبي القطاع وحي الزيتون بمدينة غزة بالإضافة إلى جباليا شمال القطاع حيث بدأ جيش الاحتلال عملية عسكرية أخرى فيها تزامنا مع شن أحزمة نارية.

قصف واشتباكات

فقد أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل جندي خلال معارك حي الزيتون شرقي مدينة غزة.

ووسع جيش الاحتلال هجماته البرية والجوية على عدة محاور في القطاع، وقال إنه قرر العودة للعمل في جباليا شمالي غزة وإجلاء السكان بعد محاولات حركة المقاومة الإسلامية (حماس) استعادة قدراتها هناك.

وتواصل قوات الاحتلال التوغل، منذ الخميس، في حي الزيتون ومناطق في حيي الصبرة وتل الهوى (جنوبي مدينة غزة) وتنفذ عمليات قصف واسعة في هذه المناطق، مما أسفر عن عشرات القتلى والجرحى إضافة لدمار مادي واسع، وفق شهود عيان ومصادر طبية فلسطينية.

وشهدت هذه المنطقة اشتباكات واسعة، بين عناصر المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال.

ورغم التحذيرات الدولية المتصاعدة تجاه توسيع العمليات الإسرائيلية في رفح، دعا جيش الاحتلال، صباح السبت، لتهجير سكان أحياء في قلب المدينة بشكل فوري، ليوسع بذلك عملياته التي بدأت الاثنين، من الناحية الشرقية.

مزيد من التفاصيل

فيديو للقسام

من جانبها، بثت كتائب الشهيد عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة حماس، السبت، فيديو جديد بعنوان "ماذا حدث؟ " ظهر فيه أحد الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية في غزة.

وأرفق الفيديو بنص باللغة العربية جاء فيه: "توفي اليوم الأسير نداف بوبلابيل صاحب الجنسية البريطانية بعد إصابته بجروح خطيرة قبل شهر مع الأسيرة جودي فاينشتاين".

مزيد من التفاصيل

تدمير منزل مراسل الجزيرة

وتسبب القصف الجوي الإسرائيلي -السبت- في تدمير عشرات المنازل في شمال قطاع غزة، ومن بينها منزل مراسل الجزيرة أنس الشريف في مخيم جباليا.

وأفاد مراسل الجزيرة بسقوط أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى جراء القصف العنيف، والذي تركز على شارع السكة بالقرب من مسجد الشافعي شرق مخيم جباليا.

وقال مراسل الجزيرة أنس الشريف إن طائرات الاحتلال شنت أحزمة نارية وأكثر من 70 غارة جوية عنيفة منذ عدة ساعات على مناطق متفرقة من شمال قطاع غزة وبالتحديد مخيم جباليا وجباليا البلد.

مزيد من التفاصيل

حرائق وانقطاع للكهرباء في إسرائيل جراء صواريخ حزب الله

وعلى جبهة لبنان، أعلن حزب الله شن هجمات على مواقع إسرائيلية انطلاقا من جنوب لبنان، واعترفت إسرائيل بخسائر واندلاع حرائق بسبب تلك الهجمات، كما انقطعت الكهرباء عن عدد من الأحياء بسبب استهداف خط رئيسي للإمداد.

وأوضح حزب الله أن هجماته استهدفت -السبت- منطقة المطلة وموقع راميا العسكري وجل العلام، كما طالت الهجمات مزارع شبعا وتلال كفرشوبا المحتلة.

من جانب آخر، قصفت المدفعية الإسرائيلية محيط بلدات مركبا ويارون والوزّاني جنوبي لبنان.

مزيد من التفاصيل

احتجاجات متجددة في الجامعات الغربية

فقد تواصلت الاعتصامات والمظاهرات المطالبة بوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في عدة جامعات أميركية وأوروبية.

وأفادت شبكة "سي إن إن" أن الشرطة الأميركية اعتقلت أكثر من 2400 طالب و50 أستاذا جامعيا على الأقل، شاركوا باحتجاجات طلابية مناصرة لفلسطين، مع استمرار الاحتجاجات في أكثر من 50 جامعة أميركية.

مزيد من التفاصيل

مظاهرات تجتاح العالم

فقد شهدت العديد من العواصم والمدن حول العالم مظاهرات منددة باستمرار العدوان على غزة، ومطالبة بالوقف الفوري فيها.

ففي أوروبا، خرجت مظاهرات في العاصمتين الفرنسية باريس والإسبانية مدريد، بالإضافة إلى مدينتي شتوتغارت جنوبي ألمانيا، ومانشستر في بريطانيا.

كما خرجت مظاهرات في العاصمتين الهولندية أمسترادام، واليونانية أثينا. وشهدت مدينتي مالمو وأوبسالا بالسويد مظاهرات، وكذلك العاصمة اليابانية طوكيو.

وعربيا، شارك مئات اليمنيين -السبت- في 3 وقفات احتجاجية تنديدا بالهجوم الإسرائيلي على مدينة رفح، وتضامنا مع الحراك الطلابي في الجامعات الغربية الرافض للحرب على القطاع.

وفي تونس، نظمت جمعية أنصار فلسطين وقفتها الأسبوعية بشارع بورقيبة تضامنا مع غزة.

مزيد من التفاصيل